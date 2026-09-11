Treinador do Nacional quer estrear-se com um bom resultado frente ao Alverca

O treinador do Nacional, Alexandre Santos, afirmou hoje ser fundamental conseguir um "bom resultado" na receção ao Alverca, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no jogo que marca a sua estreia no comando técnico da equipa.

"O Alverca é uma equipa muito bem treinada, com dinâmicas bastante padronizadas e que são, por vezes, difíceis de controlar, devido ao sistema de jogo em que jogam. Têm individualidades muito fortes e os dois pontos não representam em nada a qualidade da equipa", referiu em conferência de imprensa, antes da partida de estreia no comando técnico dos insulares.

Contratado para substituir João Gião, demitido à passagem da quarta jornada, com o registo de uma vitória, um empate e duas derrotas, Alexandre Santos fará o primeiro jogo enquanto treinador do Nacional diante de um adversário especial, pois já orientou a equipa de juniores dos ribatejanos, entre 2002 e 2005, assim como a formação principal, entre 2020 e 2021.

Com apenas uma semana de trabalho, o técnico, de 49 anos, admite fazer "alguns ajustamentos" para adequar a equipa à sua forma jogar, mas sem mudanças muito drásticas, até para "aproveitar o que há de bom" e as "dinâmicas positivas instituídas" pelo seu antecessor.

"Não pretendo mudar muita coisa. Numa semana, seria completamente contraproducente mudar muita coisa e poderia ser um 'tiro' em nós próprios ou algo que poderia complicar a vida dos jogadores. Estamos aqui para potenciar os jogadores e a equipa no seu coletivo", explicou.

Alexandre Santos reconhece o contexto difícil, sobretudo depois das três derrotas consecutivas no campeonato e da mudança de treinador, mas sente "muita confiança" de que o grupo dará uma boa resposta, acrescentando ainda que os adeptos 'alvinegros' poderão ter um papel fundamental ao longo dos 90 minutos.

Ulisses Rocha, José Gomes, Filipe Soares, Igor Liziero e Léo Santos continuam lesionados e são ausências para este jogo, assim como Karel Abdel, ponta de lança camaronês contratado nos últimos dias de mercado, que aguarda o envio de um certificado internacional para ser inscrito, segundo o técnico.

O Nacional, 12.° classificado, com quatro pontos, recebe no sábado o Alverca, 16.° e antepenúltimo, com dois, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.