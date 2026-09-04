Câmara do Funchal vai contratar mais psicólogos

A vereadora Helena Leal defendeu, esta manhã, uma maior presença dos psicólogos nas políticas públicas e anunciou que a Câmara Municipal do Funchal tem a decorrer um concurso para o recrutamento de profissionais desta área, sendo que conta já com 11 psicólogos (nove integrados nos seus quadros e dois na SocioHabitaFunchal). A informação foi avançada na sessão de abertura da tertúlia ”Ser Psicólogo em Tempos de Transformação", que decorreu na sala da Assembleia Municipal e foi organizada pela Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos. Serviu não só para assinalar o Dia do Psicólogo, como também para debater os desafios da profissão.

Na ocasião, Helena Leal realçou que o papel dos psicólogos “vai muito além da intervenção mais clássica perante situações de sofrimento psicológico”, abrangendo áreas como a prevenção, a promoção do bem-estar, a capacitação e a construção de comunidades mais fortes e resilientes. Entre os desafios que tornam esta intervenção cada vez mais necessária, a vereadora apontou as transformações sociais e familiares, o envelhecimento demográfico, as diferentes formas de violência, a transformação digital e a inteligência artificial, a saúde mental e as novas formas de adição e dependência.

No âmbito desta iniciativa, a direcção da Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.