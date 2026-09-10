Helena Mendes volta à selecção como adjunta de Sandra Fernandes

Helena Mendes, antiga andebolista e uma das mais internacionais de sempre do andebol feminino nacional, vai assumir o cargo de técnica adjunta na Selecção Nacional A, agora também treinada por Sandra Fernandes.

Helena Mendes, está há mais de duas décadas radicada na Madeira para onde veio no início dos anos noventa do séc passado, para jogar no Club Sports da Madeira. Professora de Educação Física, Helena Mendes esteve também ligada ao Clube Escola da Levada e mais recentemente foi técnica na equipa principal do Club Sports da Madeira.