Helena Leal defende prevenção do suicídio como responsabilidade de toda a comunidade

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro da Saúde, Helena Leal, defendeu, esta sexta-feira, que a prevenção do suicídio deve ser assumida como uma responsabilidade de toda a comunidade, envolvendo não apenas os serviços de saúde, mas também escolas, instituições sociais, associações, famílias, forças de segurança e poder local.

A posição foi manifestada na abertura de uma conferência dedicada ao Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, realizada na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, sob o lema ‘Mudando a Narrativa sobre o Suicídio: Da Intervenção Clínica às Estratégias Comunitárias’.

“O suicídio pode ser prevenido”, afirmou Helena Leal, salientando a importância de combater o silêncio, o estigma e a incompreensão associados à saúde mental. A autarca defendeu uma cultura de maior abertura, empatia e apoio, considerando que falar sobre suicídio é também falar “de vida, de saúde, de esperança, de relações e de comunidade”.

A vereadora destacou ainda algumas das iniciativas desenvolvidas pelo Município na promoção da saúde e no combate ao isolamento, entre as quais a Universidade Sénior, os ginásios municipais, as actividades físicas e as acções comunitárias de literacia em saúde. “Uma comunidade mais ligada é uma comunidade mais capaz de cuidar”, sustentou.

A conferência contou com as intervenções de Joana Gomes, médica psiquiatra, Joana Moreno, médica de Saúde Pública, e Filipa Gomes, psicóloga clínica, todas do SESARAM. O debate foi moderado por Paulo Milheiro, chefe da Divisão de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal.