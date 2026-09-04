Helena Leal salienta papel do poder local na disseminação de conhecimento

Helena Leal reforçou a importância de se falar sobre saúde sexual junto da comunidade. A Câmara Municipal do Funchal assinalou, hoje, o Dia Mundial da Saúde Sexual com uma conferência.

A vereadora assumiu que é preciso criar oportunidade para que as pessoas tenham mais informação e que se sintam motivadas a falar dos temas. "O conhecimento é uma excelente ferramenta para a prevenção", afirmou Helena Leal.

A autarca referiu a necessidade de se chegar a todos, independentemente da idade, pois a educação sexual deve ser do conhecimento de todos. "A saúde sexual não termina na juventude", relembra, frisando a importância do diálogo, do combate à desinformação e ao preconceito.

Helena Leal apontou o papel do poder local para chegar à comunidade e mobilizá-la no diálogo.

Está a decorrer, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a conferência dedicada ao Dia Mundial da Saúde Sexual, com intervenções da psicóloga Alícia Freitas, da fisioterapeuta Ana Sofia Ventura e da psicóloga Jéssica Silva.