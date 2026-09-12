Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Futebol em polvorosa. Marítimo e Nacional tinham acordado 5 mil euros pelo uso do relvado do Complexo Desportivo da Madeira, mas a Sociedade Ponta Oeste apresentou um novo valor de 8.500 euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 16.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Turistas ignoram avisos. Dezenas desrespeitam os alertas para chegar à Ponta de São Jorge, onde pelo menos duas pessoas já perderam a vida. Câmara de Santana não quer recuperar o acesso ao antigo cais.

Governo prolonga apoios. Empresas continuam abrangidas pelas medidas extraordinárias até Dezembro * Dilema do BCE está entre travar a inflação e não sufocar famílias * Abastecer 50 litros de gasóleo custa mais 30 euros do que há um ano.

Fique também a saber que Técnicos de farmácia em burnout. Sindicato reclama por mais profissionais e 80% já assinaram escusa de responsabilidade.

E, por fim, “Temos muito a aprender com a Madeira”. Cláudio Lopes, presidente do Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores, quer reforçar a cooperação entre os dois arquipélagos e considera incontornável o recurso a drones na viticultura.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.