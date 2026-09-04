Portimonense Sporting Clube suspende jogadores por suspeitas de apostas ilegais

O Portimonense Sporting Clube, que milita na I Divisão Distrital da Associação de Futebol do Algarve, suspendeu jogadores por suspeitas de estarem envolvidos num esquema de apostas ilegais, anunciou hoje o emblema algarvio.

Em comunicado, o clube expressa o seu "mais profundo desagrado, tristeza e total repúdio" face a estas suspeitas, que dizem respeito a apostas durante a época de 2025/26.

Segundo o jornal desportivo Record, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol avançou com um processo por suspeita de envolvimento de jogadores do clube em apostas desportivas, que incide em 26 pessoas.

Na temporada em causa, o Portimonense Sporting Clube disputou a Série D do Campeonato de Portugal de futebol, mas desceu da divisão, uma vez que acabou na 12.ª posição.

No comunicado de hoje, o emblema algarvio não esconde a "enorme consternação", sem especificar quantos jogadores estão envolvidos no processo.

Uma das medidas tomadas passou pela suspensão preventiva dos jogadores, que ainda se mantêm no clube, "com efeitos imediatos e até à clarificação total do processo".

Além disto, já foram "iniciadas todas as diligências internas e disciplinares adequadas para apurar, ao detalhe, a totalidade dos factos e as respetivas responsabilidades individuais de cada interveniente".

O Portimonense Sporting Clube garante que vai atuar "forma implacável e com o máximo rigor".

"Iremos acionar todos os mecanismos legais e desportivos ao nosso dispor para proteger o bom nome, a honra e o património do nosso clube", lê-se no mesmo comunicado.

Os algarvios também se mostram disponíveis para estar em "contacto direto e permanente com as entidades competentes, prestando todo o auxílio e colaboração ativa às autoridades".