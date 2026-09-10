Savoy Signature reforça aposta na sustentabilidade com mais renováveis e compras locais

A Savoy Signature realizou, em 2025, 58% das compras de comidas e bebidas junto de fornecedores locais, produziu 695 MWh de energia renovável nas suas unidades e encaminhou 390 toneladas de resíduos para reciclagem. Os dados constam do Relatório de Sustentabilidade 2025, agora divulgado pelo grupo hoteleiro.

O documento, que abrange a actividade desenvolvida entre Janeiro e Dezembro do ano passado, revela ainda que 23% da energia consumida teve origem em fontes renováveis.

Na área dos resíduos, além das 390 toneladas encaminhadas para reciclagem, outras 24 toneladas foram destinadas a outras formas de valorização.

A ligação à produção regional surge também reflectida nos dados da Fazenda da Meia Légua, que forneceu 6.858 quilos de produtos hortícolas às operações da Savoy Signature ao longo de 2025.

Mais de 1.300 trabalhadores

O grupo terminou o ano com 1.382 colaboradores de 25 nacionalidades, aos quais foram proporcionadas 18.074 horas de formação.

A empresa identifica o desenvolvimento de competências, a retenção de talento, o bem-estar, a diversidade e a inclusão entre as áreas consideradas prioritárias para os próximos anos.

No domínio social, a iniciativa Euro Solidário permitiu distribuir cerca de 42 mil euros por seis instituições, a que se juntaram outras acções, incluindo doações de bens e refeições.

Cinco áreas prioritárias até 2028

O relatório permitiu identificar 20 temas considerados relevantes para a actividade da empresa, posteriormente agrupados em cinco grandes áreas: Ambiente, Colaboradores, Cliente/Oferta, Comunidade e Práticas de Negócio.

Estes cinco pilares irão orientar a definição de objectivos e metas para o período entre 2026 e 2028.

A elaboração do documento envolveu 15 áreas da organização e oito grupos de trabalho, tendo como referência as normas europeias de reporte de sustentabilidade, apesar de a Savoy Signature não estar actualmente obrigada legalmente a fazê-lo.

Para Roberto Santa Clara, CEO da Savoy Signature, o relatório representa “um marco importante” no percurso da empresa e permite consolidar as prioridades que deverão orientar a estratégia nos próximos anos.

A empresa pretende agora utilizar os resultados de 2025 como base de comparação para acompanhar a evolução dos principais indicadores e definir novas metas ambientais, sociais e de gestão até 2028.