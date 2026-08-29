Música, gaming e adrenalina no Funchal Summer Fest

O Parque de Santa Catarina recebe hoje a terceira edição do Funchal Summer Fest, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Juventude e do Departamento de Juventude e Desporto.

O festival decorre entre as 14h00 e a 01h00 e tem entrada gratuita.

Com entrada gratuita, entre as 14h00 e a 1h00, a música volta a estar em destaque, com um cartaz que terá como figura principal o rapper Valas. O programa inclui ainda as actuações dos DJ Oxy e DJ Zinko, num alinhamento pensado para prolongar a animação ao longo do dia e da noite.

A edição deste ano estreia também o concurso Talento Jovem, criado com o objectivo de descobrir e dar visibilidade a novos artistas do concelho. Gabi R, vencedor da iniciativa, terá a oportunidade de abrir o palco principal, enquanto vários dos restantes participantes irão actuar no Palco Jovem ao longo da tarde.

O recinto apresenta igualmente várias áreas temáticas. Entre elas está a Zona Gaming, dinamizada pela FNAC e dedicada aos e-games e e-sports, que contará ainda com a presença de um convidado ligado ao universo do gaming.

De regresso está também o Fun Park, com actividades radicais gratuitas, incluindo slides, escalada e ponte Himalaia. A organização preparou ainda uma zona Chill Out, destinada ao descanso e à descontração dos participantes durante o festival.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 11h00 - Iniciativa do BE Madeira, no Lar da Bela Vista

- 13h00 - Conferência de antevisão de João Gião à recepção ao Estrela da Amadora, no Estádio da Madeira

- 15h30 - Arouca - Marítimo da I Liga, no Estádo Municipal de Arouca

- 17h00 - Miguel Albuquerque preside à cerimónia de inauguração da FRUTIMADE, no Sítio do Penedo, no Porto Santo

- 21h00 - Noite Internacional dos Morcegos no Garajau, promovida pelo IFCN, no Miradouro do Cristo Rei

- 22h30 - Concerto dos Atoa nas Festas de São Vicente

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional contra Testes Nucleares

EFEMÉRIDES:

1471 - D. Afonso V conquista Tânger.

1532 - É inaugurado o Colégio do Espírito Santo, na cidade de Évora.

1533 - O último rei Inca do Peru, Atahualpa, é estrangulado por ordem do conquistador espanhol Francisco Pizarro.

1632 - Nasce John Locke, filósofo inglês, autor de "Two Treatises of Government" (1689) (Dois Tratados de Governo).

1780 - Nasce o pintor francês Jean-Auguste Dominique Ingres.

1825 - Portugal reconhece a independência do Brasil, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre D. João VI, Rei de Portugal, e D. Pedro I, Imperador do Brasil, seu filho.

1862 - Nasce Maurice Polydore-Marie-Bernard Maeterlinck, escritor, dramaturgo e ensaísta simbolista belga, Prémio Nobel da Literatura em 1911. A sua primeira coletânea de versos, Serres chaudes ("Estufas"), e sua primeira peça, La Princesse Maleine, foram publicadas em 1889.

1891 - Morre, com 65 anos, o historiador, político e historiador Latino Coelho. Publicou entre 1874 e 1891 os três volumes da História Política e Militar de Portugal desde os Fins do XVIII Século até 1814, seguidos de uma série de biografias históricas, como as de Luís de Camões (1884) e Vasco da Gama (1884).

1896 - O prato típico chinês "chop suey" é servido pela primeira vez em Nova Iorque, Estados Unidos.

1915 - Nasce a atriz sueca Ingrid Bergman, protagonista de "Casablanca" e "Sonata de Outono".

1925 - Morre, com 92 anos, o historiador Gama Barros. Publicou o seu primeiro livro, o Reportório Administrativo, em 1860.

1933 - É criada a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), antepassada da PIDE-DGS, polícia política e instrumento de repressão da ditadura do Estado Novo.

1943 - II Guerra Mundial. Navios de guerra dinamarqueses são afundados em Copenhaga pelas forças nazis.1949 - A União Soviética (URSS) testa a sua primeira bomba atómica, usando um dispositivo de plutónio (conhecido no ocidente como Joe-1).

1952 - Estreia-se a peça do compositor norte-americano John Cage "4'33", em Woodstock, no estado de Nova Iorque, Estados Unidos.

1953 - Estreia-se a "Fantasia Concertante", do compositor britânico Michael Tippett, pela Orquestra Sinfónica da BBC, sob a direção do compositor.

1959 - Um ano depois do apoio popular à campanha de Humberto Delgado, a Assembleia Nacional aprova a Lei 2100 que acaba com a eleição do Presidente da República por voto direto, substituindo-a por um colégio eleitoral restrito.

1963 - Guerra Colonial. Conversações entre o subsecretário de Estado norte-americano, George Ball, enviado de John F. Kennedy, e o ditador português Oliveira Salazar.

1975 - É assinado um acordo de cessar-fogo entre o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

1978 - Toma posse o III Governo Constitucional, o primeiro de iniciativa presidencial, liderado por Alfredo Nobre da Costa.

1980 - Morre, com 59 anos, o médico escritor e dramaturgo Bernardo Santareno, pseudónimo literário de António Martinho do Rosário, autor de "O Pecado de João Agonia" e "Português, Escritor, Quarente e Cinco Anos de Idade".

1982 - Morre, com 67 anos, a atriz sueca Ingrid Bergman, protagonista de "Casablanca" (1942), "Por Quem os Sinos Dobram" (1943) e "Stromboli (1950).

1984 - O Governo da Indonésia declara Timor-Leste área oficial de reinstalação de agricultores indonésios.

1987 - Rosa Mota conquista o título mundial de maratona, em Roma, Itália em 2:25.17 horas.

1991 - O Parlamento soviético aprova a sua auto dissolução e determina que o congresso dos deputados da União Soviética eleja uma nova câmara.

1992 - Começa a campanha eleitoral para as eleições legislativas e presidenciais em Angola.

1994 - É publicada no Diário da República nº. 19971994 a Lei n.º 29/94, emitida pela Assembleia da República, sobre o regime da prática do naturismo e da criação dos espaços de naturismo em Portugal.

1997 - Massacre de Sidi Moussa, na Argélia.

1999 - Independentistas e milícias assinam o acordo de Díli que prevê o exercício do direito de voto, sem armas, no referendo sobre a independência de Timor-Leste no dia seguinte.

2002 - É feita a primeira lide de morte em situação de legalidade em Barrancos, Beja, desde 1928.

2003 - Atentado na cidade santa xiita de Najaf, a sul de Bagdade. Morrem 83 pessoas, entre as quais Mohammad Baqer Hakim, 64 anos, líder da Assembleia Suprema da Revolução Islâmica no Iraque.

- Nasce o Skype, software de comunicações pela internet da empresa norte-americana Microsoft.

2004 - Passa a aplicar-se a regulamentação do Código do Trabalho sobre a atividade sindical e o trabalho de menores em espetáculos, concluindo a adoção plena e efetiva da lei, em vigor desde 01 de dezembro de 2003.

- Edmund Ho é reeleito chefe do Executivo de Macau para um segundo mandato com 296 votos dos 299 expressos nas urnas pelos membros do colégio eleitoral.

2005 - O furacão Katrina, com ventos de 240 quilómetros por hora, atinge a costa do estado de Luisiana, em Grand Isle, a sudeste de Nova Orleães, Estados Unidos.

2006 - O ensaísta Eduardo Lourenço é distinguido com o Prémio Extremadura para a Criação, na categoria de "Melhor trajetória literária de um autor Ibero-americano".

2007 - É publicada no Diário da República nº. 166/2007 a Lei 48, emitida pela Assembleia da República, com a 15ª. alteração ao Código de Processo Penal, que prevê o aprofundamento das garantias processuais, maior proteção da vítima, modernização e racionalização do processo penal, simplificação de atos e aceleração processual.

- O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, recebe em Bona, Alemanha, o prémio "2007 Future Award" do Fórum Zukunft e. V. Este prémio é atribuído desde 1997 a personalidades que tenham contribuído de forma decisiva para o diálogo entre os setores industrial, político e da sociedade civil.

- Morre, com 91 anos, Pierre Messmer, histórico gaullista, antigo primeiro-ministro francês.

2008 - A moçambicana Maria de Lurdes Mutola, de 35 anos, despede-se das pistas de atletismo em Zurique, Suíça, no mesmo palco em que ganhou por 12 vezes e onde conseguiu a sua melhor marca pessoal nos 800 metros, com 1.55,19 minutos.

- A República da Geórgia corta relações diplomáticas com a Rússia depois do reconhecimento por Moscovo da independência da Ossétia do Sul e da Abkhásia, após a derrota das tropas de Tbilissi na guerra russo-georgiana de cinco dias.

2009 - É inaugurado o troço da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa entre a Alameda e São Sebastião, havendo pela primeira vez interligação entre as linhas (Verde, Amarela e Azul).

- Morre, com 83 anos, Rui Vieira, engenheiro agrónomo, último presidente da Junta Geral da Madeira e o único eurodeputado do CDS/PP-Madeira.

2011 - Morre, com 96 anos, David Edwards, "Honeyboy", guitarrista norte-americano considerado como um dos últimos nomes do blues da geração dos anos 1930. Premiado em 2008 com um Grammy pelo álbum "Last of the Great Mississippi Delta Bluesmen: Live In Dallas", é autor de canções como "Just like Jesse James", "Long Tall Woneb Blues" e "Gamblin' Man".

2013 - O Tribunal Constitucional chumba o regime jurídico da "requalificação de trabalhadores em funções públicas", cuja "fiscalização abstrata preventiva" tinha sido pedida pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

- O futebolista francês Franck Ribéry é eleito o melhor jogador da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) em 2012/2013, numa votação que decorreu depois do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, no Mónaco.

2014 - O Governo do Senegal anuncia que se verificou naquele país o primeiro caso de contágio com o vírus Ébola.

- O Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa confirma as contraordenações aplicadas pelo Banco de Portugal a cinco ex-administradores do BCP, no total de mais de 2,8 milhões de euros, no caso das sociedades 'offshore´.

2015 - O Futebol Benfica conquista a primeira edição da Supertaça feminina de futebol, ao golear o Clube Albergaria por 4-0, num encontro realizado em Abrantes, Santarém.

- A Hungria anuncia a conclusão da barreira de arame farpado destinada a impedir a entrada de milhares de migrantes concentrados junto à fronteira com a Sérvia.

2016 - Morre, com 83 anos, Gene Wilder, ator norte-americano conhecido pelos seus papéis nos filmes "Fantástica Fábrica de Chocolate" e o "Jovem Frankenstein".

- Morre, com 91 anos, António Sousa, pioneiro da emigração oficial portuguesa para o Canadá, pai do ministro das Finanças do Ontário Charles Sousa.

2019 - O futebolista holandês Virgil van Dick é eleito jogador do ano da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), tornando-se o primeiro defesa a conquistar o prémio, em Monte Carlo, Mónaco.

- Morre, com 61 anos, o poeta e professor universitário Carlos Carranca. Autor de "Serenata Nuclear", "7 Poemas para Carlos Paredes" e "Coimbra à Guitarra".

2020 - Morre, com 88 anos, Ernesto Manuel de Melo e Castro, poeta, ensaísta e artista plástico, pioneiro da poesia experimental, pai da cantora Eugenia Melo e Castro.

2021 - O atleta Miguel Monteiro conquista a medalha de bronze na prova do lançamento do peso F40 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, Japão, na qual o recorde mundial, que lhe pertencia, é batido três vezes.

- Morre, com 91 anos, o ator norte-americano Yitzhak Edward Asner, Ed Asner, vencedor de um recorde de sete prémios Emmy.

2022 - O Exército ucraniano inicia a contraofensiva em várias frentes no sul do país.

2023 - O Tribunal Constitucional valida a constitucionalidade da lei que descriminaliza as drogas sintéticas e faz uma nova distinção entre tráfico e consumo, na sequência do pedido de fiscalização abstrata preventiva apresentado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

- Morre, com 84 anos, Luísa Brandão, pintora e arquiteta.

2024 - Morre, com 80 anos, Adolfo Calisto, antigo futebolista, representou o Benfica entre 1966 e 1975, sagrou-se campeão nacional por seis vezes.

2025 - O exército israelita classifica a Cidade de Gaza como uma "zona de combate perigosa".

- Morre, com 76 anos, José Saldanha Lopes, almirante, antigo chefe do Estado-Maior da Armada.

PENSAMENTO DO DIA: