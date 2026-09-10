Junta do Seixal assume gestão da Poça das Lesmas e Mata Sete

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira e a Junta de Freguesia do Seixal formalizaram, esta quinta-feira, um protocolo para a cedência da gestão, exploração e manutenção das piscinas da Poça das Lesmas e do Mata Sete.

O acordo foi assinado no âmbito de uma reunião que contou com a presença do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, da presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, Élia Ribeiro, e do presidente da Junta de Freguesia do Seixal, Xavier Castro.

O protocolo pretende assegurar o funcionamento diário dos dois equipamentos através de uma articulação directa entre a Junta de Freguesia e a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

O entendimento define ainda as condições de utilização, acompanhamento e manutenção das piscinas, com o objectivo de reforçar a gestão daqueles espaços balneares e a cooperação institucional na sua valorização.