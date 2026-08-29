Milhares de pessoas, sobretudo jovens, no Funchal Summer Fest

O Parque Santa Catarina encheu-se, hoje, para o último festival do mês mais quente do ano. Milhares de pessoas, sobretudo jovens, não quiseram perder a 3.ª edição do Funchal Summer Fest, organizada pela Câmara Municipal do Funchal.

A animação no Palco Principal arrancou às 18h30. Pelas 19h15 houve a actuação do projecto GABI R, vencedor do Concurso Jovem Talento Musical – Funchal Summer Fest. Liderado por Gabriel Ribeiro, o projecto GABI R cruza sonoridades de rap, pop e pop rock e é composto ainda por Tiago Boulhosa (bateria), Eddie Edward (guitarra lead), André Meneses (guitarra rhythm) e Abraão Gonçalves (baixo).

Os restantes finalistas do concurso (Berlinde, Blue Jeans, Eva Quinteto, Maria Eduarda a 4, Matilde, Os 3 Mosqueteiros e Sunset Avenue) actuaram no Palco Jovem. O público teve, assim, oportunidade de conhecer ao vivo oito projectos musicais, muito diversos, que evidenciam a criatividade, a qualidade e a versatilidade da nova geração de músicos do concelho.

Ver Galeria

A noite prosseguiu, às 20h15, com DJ OXY, seguindo-se, às 22h15, a actuação do rapper português Valas. O encerramento deste festival de entrada livre estará a cargo de DJ ZINKO, entre as 23h30 e a 01h00.

Além das actuações musicais, este Festival de Verão da Juventude incluiu um sorteio de uma carta de condução, destinado a residentes com idades entre os 17 e os 30 anos.

O recinto tem capacidade para cerca de sete mil pessoas e a entrada estava limitada a maiores de seis anos.

Este festival representa um investimento de 130 mil euros da autarquia funchalense, tem como objectivo “promover um espaço de partilha, de convívio, criatividade e participação cívica, dando palco ao talento jovem, à promoção do desporto, reunindo música, cultura digital, lazer e atividades recreativas, num ambiente saudável e seguro”.

O recinto estava organizado com dois palcos (Palco Principal e Palco Jovem), Gaming FNAC, rua FUNCHAL.JOVEM, zona Chill Out, FunPark, com actividades radicais, uma instalação artística participativa da artista Andorinha e animação circense pelo Teatro do Bolo do Caco.