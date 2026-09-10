Curto circuito em quadro eléctrico mobiliza bombeiros

Pelo menos cinco casas ficaram sem luz durante algum tempo ao início da madrugada desta quinta-feira, após o quadro eléctrico que alimenta as habitações ter dado um curto circuito.

O incidente aconteceu pelas 00h45, hora em que os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para a Rua do Santo, na zona de Santo Amaro, freguesia de São Martinho.

Para o local foram mobilizados 8 bombeiros e apoiados em 2 viaturas, tendo estes desligado o quadro eléctrico e assegurado o local até á chegada do piquete da Empresa e Electricidade para repor a normalidade e a energia.