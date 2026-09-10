 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Curto circuito em quadro eléctrico mobiliza bombeiros

Foto Google Earth
Foto Google Earth

Pelo menos cinco casas ficaram sem luz durante algum tempo ao início da madrugada desta quinta-feira, após o quadro eléctrico que alimenta as habitações ter dado um curto circuito.

O incidente aconteceu pelas 00h45, hora em que os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para a Rua do Santo, na zona de Santo Amaro, freguesia de São Martinho.

Para o local foram mobilizados 8 bombeiros e apoiados em 2 viaturas, tendo estes desligado o quadro eléctrico e assegurado o local até á chegada do piquete da Empresa e Electricidade para repor a normalidade e a energia.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo