Despiste madrugador na Estrada Monumental

Ao final desta madrugada, na Estrada Monumental, uma viatura despistou-se mas não causou ferimentos de maior no condutor.

Este recusou ser transportado ao Hospital quando os Bombeiros Sapadores do Funchal chegaram ao local numa ambulância para dar apoio.

Já estava fora do veículo na zona junto ao hotel Orca Praia, tendo o acidente ocorrido pelas 6h00.