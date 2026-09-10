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Homem agredido no Pico das Romeiras

Foto Google Earth
Foto Google Earth

Um homem com cerca de 29 anos foi agredido esta madrugada no Pico das Romeiras, no Funchal, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alerta foi dado pelas 4h40, tendo sido socorrido um homem com um corte na testa, que se queixava de ter sido agredido.

A PSP tomou conta da ocorrência e os indivíduo foi transportado ao Hospital.

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