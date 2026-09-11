Universidade Sénior do Funchal abre inscrições a partir de 14 de Setembro

A Universidade Sénior do Funchal, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, terá inscrições abertas entre os dias 14 e 18 de Setembro, das 9h30 às 12 horas e das 14h às 16 horas, nas instalações da USF, na Azinhaga da Nazaré, em São Martinho.

Para o novo ano lectivo, são disponibilizadas mais de 30 disciplinas, proporcionando aos alunos, com 50 ou mais anos de idade, "a possibilidade de escolherem as áreas que mais lhes interessam, num ambiente de aprendizagem, convívio, partilha e participação activa".

"Ao longo do ano lectivo, serão também promovidas diversas actividades e iniciativas, repletas de desafios, espírito de equipa, superação, convívio e muita diversão, proporcionando momentos únicos de partilha, amizade e boa disposição entre todos os alunos", explica nota enviada à imprensa.

"A Universidade Sénior do Funchal pretende, assim, continuar a ser um espaço de aprendizagem ao longo da vida, valorização pessoal, participação social e envelhecimento activo, onde aprender não tem idade", termina a mesma nota.