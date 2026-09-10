Dança põe população sénior em movimento no Funchal

O Auditório do Jardim Municipal, no Funchal, recebeu esta quinta-feira, 10 de Setembro, o Festival de Dança Sénior 2026, uma iniciativa que reuniu participantes de diferentes grupos e instituições da Região Autónoma da Madeira.

Promovido pela Associação Exemplos Sábios, através do projecto Dança Sénior Madeira, o festival pretende valorizar o papel activo da população sénior, promovendo o envelhecimento activo, o convívio e a participação na comunidade através da dança e do movimento.

A iniciativa contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, e dá continuidade ao trabalho desenvolvido há mais de uma década na Região. No Funchal, o projecto conta actualmente com o apoio da autarquia, através de uma parceria que decorre pelo quarto ano consecutivo e abrange todas as freguesias do município.

A edição deste ano teve ainda uma dimensão internacional, com a participação de uma representante da Associação Brasileira de Dança Sénior. A presença permitiu a partilha de experiências entre diferentes realidades e reforçou a ligação da modalidade a outras iniciativas além-fronteiras.

Mais do que um momento de apresentação, o Festival de Dança Sénior afirma-se como um espaço de encontro e convívio, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos ao longo do ano.

A organização destaca a importância de promover uma população sénior activa, participativa e integrada na comunidade, encontrando na dança uma forma de estimular o movimento, as relações sociais e o bem-estar.