Encontro no Funchal junta ciência, política e sociedade civil para debater clima

Investigadores, representantes políticos e organizações da sociedade civil vão reunir-se, no próximo dia 17 de Setembro, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, para debater os desafios climáticos específicos dos territórios insulares.

O encontro ‘Da Acção Local ao Impacto Global: Governação Climática nos Territórios Insulares’ é promovido pelo PAN Madeira e pelo Centro de Investigação VALORIZA, da Universidade de Portalegre, e terá início às 10 horas. Políticas climáticas, biodiversidade, cooperação entre territórios insulares e mobilização local estão entre os temas previstos.

A iniciativa contará com investigadores nacionais e internacionais e representantes de PS, PSD, IL e JPP. Segundo Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira, todas as forças políticas com representação na Assembleia Legislativa da Madeira foram convidadas, procurando a organização recolher também os contributos resultantes das Jornadas Atlânticas da Macaronésia, realizadas em Cabo Verde.

Entre os participantes anunciados encontram-se Gualter Couto, Mara Franco, João do Monte, Paulo Vieira Borges, Cristina García Fernández, Filipe Lisboa e o biólogo Miguel Sequeira. A sociedade civil estará representada, entre outros, por Carolina Silva, coordenadora de Clima, Energia e Mobilidade da ZERO, e Hugo Andrade, presidente da Associação Olho.Te.

O programa será dividido em três painéis, em formato de conversa e com espaço para intervenções do público. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória e à lotação disponível.