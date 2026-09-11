Desconvocada greve dos técnicos do INEM

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) desconvocou hoje a greve prevista para este mês, após uma reunião com o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

À saída da reunião, que durou cerca de quatro horas, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, disse aos jornalistas que a greve, prevista para 14 e 28 deste mês, foi desconvocada após ser alcançado um acordo com o Governo e com o INEM.

"Felizmente, foi possível estabelecer um acordo com o Governo e com o INEM que permite, não só manter a atual resposta de emergência médica do INEM, mas assumindo medidas de compromisso do seu reforço", disse o dirigente.

Rui Lázaro afirmou que "houve cedências de parte a parte" e, questionado se é mais fácil falar com o presidente do INEM na presença da ministra da Saúde, afirmou: "Sem dúvida nenhuma".

Na reunião, em que estiveram presentes a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Cabral, ficou acordado que o projeto de afetação das 56 ambulâncias de emergência médica permanece tal qual como está hoje, uma das principais reivindicações do sindicato.

Segundo o dirigente sindical, as 56 ambulâncias ficam afetas integralmente à assistência pré-hospitalar aos cidadãos.

"Em casos pontuais, podem ser solicitadas pelas ULS para fazer uma ou outra transferência e, nesse caso, o INEM enviará as ambulâncias menos diferenciadas", explicou.