ENSEADA reúne mais de 200 artistas em três dias de programação cultural no Funchal

O Funchal volta a transformar-se num palco para a criação artística com a realização da segunda edição do ENSEADA – Festival de Artes do Funchal 2026, que decorre entre 17 e 19 de Setembro, numa iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, com cofinanciamento da União Europeia, através do Madeira 2030 / Portugal 2030.

O festival foi apresentado esta sexta-feira no Teatro Municipal Baltazar Dias, numa sessão que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho. A iniciativa representa um investimento de 197 mil euros e pretende reforçar a oferta cultural da cidade, promovendo o encontro entre artistas, estruturas culturais e públicos.

Nesta segunda edição, o ENSEADA reúne mais de 200 artistas e 20 associações, numa programação que integra cerca de 30 espectáculos e iniciativas, distribuídos por diferentes áreas artísticas e por vários espaços do Funchal. A programação aposta sobretudo na participação de artistas e estruturas culturais locais, procurando envolver diferentes agentes do sector cultural e criativo e levar a criação artística para além dos espaços convencionais de apresentação.

Um dos principais traços do festival é precisamente a sua dispersão pelo território. Durante os três dias, a programação passa por espaços como a Praça Amarela, o Auditório do Jardim Municipal, o Largo do Corpo Santo, o Teatro Municipal Baltazar Dias, o Museu A Cidade do Açúcar, o Estúdio de Criação Artística e a Praça do Município.

A iniciativa estende-se igualmente às ruas, estabelecimentos comerciais e a outros pontos do centro da cidade, numa lógica que procura aproximar as manifestações artísticas do quotidiano de quem vive, trabalha ou visita o Funchal.

Esta ocupação de diferentes espaços pretende transformar o centro urbano num lugar de criação, apresentação e encontro entre artistas e públicos, fazendo da própria cidade parte integrante da programação.

Conforme o comunicado enviado, a diversidade de linguagens artísticas, espaços e participantes constitui, assim, uma das marcas desta segunda edição, que procura criar oportunidades para a apresentação do trabalho desenvolvido pelas estruturas e artistas regionais, ao mesmo tempo que promove a sua interação com outros projetos.

Com esta aposta, o ENSEADA pretende afirmar o Funchal como um espaço de fruição, criação e participação cultural, envolvendo diferentes agentes e públicos numa programação que procura levar a arte para vários pontos da cidade. A segunda edição do festival decorrerá ao longo de três dias, entre 17 e 19 de setembro, com uma programação que conjuga a presença de artistas regionais, associações e outros projectos culturais.