Luís Suárez é o futebolista 'verde e branco' distinguido nos 'Rugidos de Leão'

O avançado colombiano Luís Suárez vai ser o futebolista do Sporting distinguido na Gala 'Rugidos de Leão', promovida pelo núcleo de Leiria do clube lisboeta, anunciaram hoje os 'verde e brancos'.

Na 44.ª edição desta cerimónia 'leonina', marcada para 13 de novembro, em Ortigosa, em Leiria, além do ponta de lança sul-americano, autor de 38 golos no ano de estreia no clube, também Gerson Baldé, campeão do mundo do salto em comprimento em pista curta, vai ser premiado.

Salvador Salvador, capitão da equipa de andebol do Sporting, bem como o voleibolista Tiago Pereira, o hoquista Facundo Navarro e o guarda-redes de futsal Bernardo Paçó são outros dos premiados, numa lista que inclui ainda Luís Magalhães, que deixou o comando técnico da equipa de basquetebol do clube.

Anna Fomina (natação), Matilde Pinto (ténis de mesa), Filipe Marques (triatlo), Sofia Carreira (ginástica), Otari Kvantidze (judo), Vítor Pinto (funcionário da Academia), Maria Berta Franco (funcionária), Rodrigo Roquette (sócio) e Júlio Santos (antigo dirigente) também vão ser distinguidos na 'noite verde da Batalha', organizada desde 1981 pelo núcleo leiriense, impulsionada por Bernardes Dinis.