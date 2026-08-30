Rafael Leão assina pelos turcos do Galatasaray por quatro temporadas

O futebolista internacional português Rafael Leão assinou um contrato válido por quatro temporadas com os turcos do Galatasaray, num negócio fixado nos 38 milhões de euros, anunciou hoje o clube de Istambul.

De acordo com o emblema turco, tetracampeão nacional e adversário do Sporting na Liga dos Campeões, o avançado, de 27 anos, vai auferir um salário anual de 10 milhões de euros, reservando ainda o AC Milan o direito a 20% do lucro de uma futura transferência.

Formado no Sporting e com passagem pelo Lille, o avançado luso (49 internacionalizações e seis golos) encerra assim um ciclo de sete épocas no clube de Milão, no qual conquistou a Serie A em 2022 - temporada em que foi eleito o melhor jogador do campeonato - e a Supertaça em 2024, somando 80 golos em 291 jogos oficiais.

Na sexta-feira, Rafael Leão confirmou a saída do AC Milan, orientado por Ruben Amorim, após a vitória por 2-0 sobre o Veneza, na segunda jornada da Serie A, numa partida em que não participou.

"É um momento difícil. Disse adeus aos meus companheiros depois de sete anos, chegou o momento de me despedir", afirmou o avançado na zona mista, deixando também uma mensagem de agradecimento ao clube italiano: "Vou ficar seguramente na história do clube por tudo o que fiz. O amor que tenho pelo Milan nunca me vai deixar. Vou acompanhá-lo sempre, mesmo à distância".

A saída de Leão concretiza-se após duas temporadas de menor rendimento na Serie A, coincidindo com a chegada ao AC Milan do compatriota Gonçalo Ramos --- contratado por 74 milhões de euros --- e que marcou na sexta-feira frente ao Veneza, contribuindo para a vitória que colocou provisoriamente a equipa na liderança da Serie A, com seis pontos.

No Galatasaray, o internacional português vai partilhar a frente de ataque com o nigeriano Victor Osimhen e com o alemão Leroy Sané, ex-Bayern de Munique.