Zelensky avisa companhias aéreas que sobrevoar a Rússia será perigoso devido aos drones

O Presidente ucraniano advertiu hoje para o perigo de sobrevoar o espaço aéreo da Rússia, avisando as companhias aéreas de que "haverá drones" ucranianos no céu russo "enquanto a guerra continuar".

"Alertamos todas as companhias aéreas que utilizam o espaço aéreo russo, todas as seguradoras e todos aqueles que ainda operam nos principais aeroportos russos: o espaço aéreo russo está a tornar-se extremamente perigoso", disse Volodymyr Zelensky no seu discurso diário, precisando, no entanto, que a aviação civil não era o alvo "em si".

O líder ucraniano sublinhou mesmo que, embora as autoridades russas possam não comunicar, "o céu russo será, de facto, encerrado".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano e outras instituições vão fornecer às organizações internacionais "informações completas sobre os perigos existentes no espaço aéreo russo", detalhou.

"Os céus infestados de drones não são local adequado para a aviação civil", continuou Zelensky.

O líder ucraniano referiu que a Ucrânia não pretende a perda de vidas inocentes e que por isso decidiu alertar os parceiros de que os "momentos de segurança no céu da Rússia chegaram ao fim".

"É importante que isto seja ouvido pelos embaixadores dos países que trabalham aqui, na Ucrânia, e pelos embaixadores que trabalham em Moscovo. Cada um deles sabe exatamente o que a guerra russa significa para o nosso país, para o nosso povo, e devem transmitir esta informação às suas capitais", frisou o chefe de Estado ucraniano.

Este aviso é igualmente direcionado para as companhias aéreas que voam para os aeroportos de Moscovo, São Petersburgo e outros "destinos-chave" na Rússia, indicou Zelensky.

A Ucrânia tem conseguido atingir nos últimos meses cada vez mais alvos no interior da Rússia, como refinarias e complexos de distribuição, mas esta é a primeira vez que Kiev faz uma ameaça deste tipo que envolva superioridade aérea no território russo.

Por sua vez, Moscovo também tem conseguido atingir mais alvos em território ucraniano com mísseis balísticos, uma vez que Kiev enfrenta uma escassez de mísseis intercetores para os sistemas de defesa aérea.