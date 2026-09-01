Mulher de 34 anos morta em hotel em Albufeira
Uma mulher de 34 anos foi hoje encontrada morta numa unidade hoteleira em Albufeira, no distrito de Faro, tendo sido detido um homem de 34 anos, por suspeita de homicídio, adiantou à Lusa fonte da GNR.
O incidente ocorreu ao final da tarde de hoje e fonte da GNR indicou ainda que devido à suspeita de homicídio foi contactada a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação.
De acordo com o Jornal de Notícias, a mulher terá sido esfaqueada pelo companheiro no corredor do hotel. Ambos são de nacionalidade britânica.
O casal estaria acompanhado de uma criança menor de idade, ainda de acordo com o jornal.