Atropelamento em Albufeira fez 12 feridos

Doze pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, no atropelamento hoje de madrugada na Oura, Albufeira, numa zona de bares, tendo o condutor sido detido, disse à Lusa fonte da GNR.

O porta-voz da Guarda Nacional Republicana (GNR), Carlos Canatário, adiantou à Lusa que dos 12 feridos, uma jovem sofreu ferimentos graves, e os restantes, onde se incluem dois militares da guarda, tiveram ferimentos ligeiros.

"O homem de 35 anos foi detido e apresentava uma taxa de 1,29 gramas de álcool por litro no sangue. Foram efetuados também exames toxicológicos".

De acordo com a GNR, o atropelamento ocorreu cerca das 03:00 de hoje na Rua Francisco Sá Carneiro, quando uma viatura que se encontrava estacionada na via pública iniciou marcha.

O homem foi mandado parar pelos militares da guarda, mas desobedeceu e inverteu a marcha e continuou a circular.

Segundo o porta-voz da GNR, o homem voltou a ser mandado parar pelos militares, mas continuou a avançar na direção das pessoas, atropelando-as e continuando a marcha.

"Nesta altura, os militares da Guarda dispararam alguns tiros para o ar com o objetivo de tentar parar o condutor", adiantou.

Depois, segundo Carlos Canatário, o carro embateu noutro veículo, tendo o homem tentado fugir a pé, mas acabou por ser detido pelos militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública.

De acordo com a Guarda, o homem foi detido pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, condução sob efeito de álcool e condução perigosa, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.