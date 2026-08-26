Funchal dá ênfase ao compromisso com a participação infantil

A vereadora com o pelouro da Educação da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, reforçou o compromisso do município em incluir as crianças na construção das políticas locais. A intervenção decorreu na sessão de abertura da 34.ª Conferência Internacional da EECERA, que se realiza no Madeira Tecnopolo até ao próximo dia 28 de Agosto sob o tema ‘The development of agency, participation and democracy in the digital age’ (‘Como promover a agência, a participação e a democracia das crianças na era digital’).

Em representação do presidente da Câmara Municipal, Helena Leal deu as boas-vindas à comunidade científica e educativa internacional reunida na capital madeirense para debater os desafios da educação de infância, a investigação na área e o desenvolvimento de novas metodologias pedagógicas.

Durante a sua alocução, a autarca sublinhou a visão do Funchal enquanto Cidade Educadora e Cidade Amiga das Crianças, destacando que a participação dos mais novos é uma dimensão essencial da cidadania activa. A vereadora defendeu que “as crianças não são apenas os cidadãos do futuro. São cidadãos do presente”.

Entre as iniciativas municipais destacadas esteve a Estratégia Local dos Direitos da Criança, desenvolvida a partir dos contributos de mais de 600 crianças e jovens do concelho, convidados a reflectir e a propor melhorias para a cidade, bem como o projecto ‘Crianças em Participação’, através do qual os jovens identificam problemas locais, apresentam propostas e acompanham a concretização das ideias vencedoras pelo Município.

Helena Leal abordou também a relevância da literacia digital na infância, sustentando que os mais novos devem ser capacitados não apenas para usar ferramentas tecnológicas, mas para intervirem de forma crítica, responsável e segura no ambiente virtual.

“Não queremos apenas desenvolver políticas para as crianças. Queremos desenvolver políticas com as crianças”, afirmou a vereadora a encerrar a sua mensagem de acolhimento aos centenas de participantes do encontro internacional.