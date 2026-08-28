Autor do atropelamento em Albufeira fica em prisão preventiva

O Tribunal de Albufeira aplicou a medida de coação de prisão preventiva ao autor do atropelamento que na madrugada de terça-feira fez 16 feridos, dois deles graves, disse à Lusa fonte policial.

Segundo fonte da GNR, o detido foi hoje de novo presente ao tribunal, pelas 13:45, para completar os trabalhos do primeiro interrogatório judicial, que se iniciou na quarta-feira, e o juiz de instrução determinou o seu ingresso num estabelecimento prisional para ficar sujeito à prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa prevista no Código Penal português.

O atropelamento registou-se às 03:00 de terça-feira, numa das ruas de animação noturna em Albufeira, no distrito de Faro, e causou 16 feridos, dois dos quais graves, na sua maioria jovens entre os 18 e os 35 anos.

Entre os feridos estão dois militares da Guarda Nacional Republicana.

O condutor, de 35 anos e que estava a passar férias em Albufeira, foi detido com uma taxa de alcoolemia de 1,29 gramas de álcool por litro de sangue após fugir à polícia e ter atropelado as pessoas, quando estas se encontravam na via pública, na zona da Oura, onde se concentram vários bares e que, no período noturno, está interditada à circulação automóvel.

O homem foi detido pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, condução sob efeito de álcool e condução perigosa, tendo também sido submetido a testes toxicológicos.