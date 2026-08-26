Marítimo confirma Nilton Varela como novo reforço
DIÁRIO tinha avançado a informação no passado fim-de-semana
Verde-rubros assinaram com o jogador um contrato válido por duas temporadas
Nilton Varela, lateral-esquerdo português, de 25 anos, é o mais recente reforço do emblema verde-rubro para a temporada 2026/27. É a confirmação da notícia avançada pelo DIÁRIO no passado fim-de-semana.
O CS Marítimo informa que chegou a acordo com Nilton Varela para a assinatura de um contrato válido por duas temporadas.
Formado entre o Sporting CP e o Belenenses, Nilton Varela chegou ao futebol profissional ao serviço da B SAD, tendo posteriormente representado o FC Porto B e o Estrela da Amadora. Internacional Sub-19 por Portugal, o lateral prosseguiu a sua carreira no futebol belga, ao serviço do Beerschot, regressando agora a Portugal para iniciar uma nova etapa ao serviço do CS Marítimo. Lateral-esquerdo rápido e dinâmico, Nilton Varela reforça as opções de Mitchell van der Gaag para esta temporada. CS Marítimo