Lateral El Karouani reforça Benfica por empréstimo dos sauditas do Al-Qadisiyah
O defesa esquerdo marroquino Souffian El Karouani é reforço do Benfica por empréstimo dos sauditas do Al-Qadisiyah, com os 'encarnados' a ficarem com opção de compra, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.
"Defesa-esquerdo internacional por Marrocos veste o Manto Sagrado até ao final da temporada 2026/27, por empréstimo do Al-Qadisiyah, num acordo que contempla uma opção de compra", refere o Benfica em comunicado.
O lateral marroquino jogou as últimas três épocas nos neerlandeses do Utrecht (2023/24 a 2025/26), proveniente do NEC, no qual cumpriu a formação, e foi contratado esta época, a custo zero, pelo Al-Qadisiyah, mas não disputou qualquer jogo oficial pelos sauditas.
O defesa é o sétimo reforço da formação orientada por Marco Silva para a nova temporada, depois das contratações de Clément Lenglet, Gabriel Índio, Jakub Kaminski, Jhon Durán, Alessandro Circati e João Palhinha.