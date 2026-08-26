25 anos de vida assinalados na rua

A estação que nasceu a 27 de Agosto de 2001 e é particularmente simbólica por ser o único órgão de comunicação sediado no Porto Santo vai assinalar, esta quinta-feira, as bodas de prata, com uma emissão especial fora do estúdio, localizada no centro da Vila Baleira, junto à Baiana e à Câmara Municipal.

A emissão também passa na TSF-Madeira e terá três ingredientes – memória, presente e futuro – em que a rádio partilha a linha do tempo da transformação da ilha e perspectiva os novos tempos, dando voz a 25 convidados que vivem na ilha.

A Rádio Praia é a protagonista do dia, mas quem conta a história de 25 anos são as pessoas numa emissão divida em dois grandes blocos. O primeiro entre as 10 e as 13 horas, focado na história da 91.6 FM, no desenvolvimento do Porto Santo e nas notícias que marcaram o último quarto de século.

O segundo bloco vai para o ar entre as 15 e as 18 horas e arranca com “os filhos da Praia” que vão debater o fenómeno comunicacional, o impacto das redes sociais, os hábitos informativos e o significado de ter na ilha uma rádio local.

Ricardo Miguel Oliveira, director da Rádio Praia, com Sónia Soares e Gonçalo Maia.

Haverá ainda um top de 25 músicas que introduzem factos ocorridos no Porto Santo entre 2001 e 2026 e também a interactividade geradora de um retrato colectivo da sociedade que ouve a Rádio Praia e do destino turístico premiado.

Vítor Oliveira (à esquerda) dará assistência técnica à emissão.

A emissão é coordenada pelo director da Rádio Praia, Ricardo Miguel Oliveira e será também apresentada pelos actuais quadros da estação, Gonçalo Maia e Sónia Soares, tendo a assistência técnica de Vítor Oliveira.