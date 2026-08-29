Homem atacado com cadeira em plena rua no Funchal
Um homem ficou ferido, ao início da tarde deste sábado, na sequência de uma agressão ocorrida no Caminho do Poço Barral, no Funchal. O incidente deu-se por volta das 12h35, quando a vítima se encontrava na via pública. No decorrer da agressão, o homem terá sido atingido na cabeça com uma cadeira, ficando com escoriações no couro cabeludo.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local com uma equipa de emergência pré-hospitalar, que prestou os primeiros socorros à vítima. Depois de assistido, o homem foi transportado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou para avaliação médica.
Desconhecem-se, para já, as circunstâncias que estiveram na origem da agressão, bem como a identidade do alegado agressor.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo