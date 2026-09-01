Inundação numa garagem na rua dos Arrependidos

Uma inundação de dimensão significativa numa garagem, provocada pelo rebentamento de uma tubagem, está a mobilizar há cerca de duas horas os Bombeiros Voluntários Madeirenses, na Rua dos Arrependidos, no Funchal.

A quantidade de água acumulada no interior do espaço tem dificultado a operação e obrigado a uma intervenção prolongada. Os bombeiros continuam a proceder à bombagem e remoção da água, procurando evitar o agravamento dos prejuízos e possíveis danos noutras áreas da habitação.

No local encontram-se dois elementos da corporação, apoiados por uma viatura. Até ao momento, não há registo de feridos nem de outras ocorrências associadas à inundação. A extensão dos danos materiais ainda não foi apurada.