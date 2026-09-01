CDU à espera da "resolução dos problemas provocados pelos governantes no Vale Paraíso"

A CDU realizou, esta terça-feira à tarde, uma iniciativa política no Vale Paraíso, na freguesia da Camacha, sobre o problema ambiental e de saúde pública junto ao Complexo Habitacional do Vale Paraíso, onde o coordenador regional, Edgar Silva, acusou “o grave desrespeito das populações por parte dos governantes”.

De acordo com a CDU, “foi legalizada junto às habitações do Complexo Habitacional do Vale Paraíso a atividade de uma lavandaria industrial, designada ‘Dorilimpa’. A legalização daquela unidade industrial terá contado com a intervenção do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal de Santa Cruz”.

Como referiu Edgar Silva, “é inaceitável que os governantes tenham licenciado uma lavandaria industrial a paredes meias com as habitações. É quase inacreditável que os governantes tenham licenciado um equipamento industrial em instalações contíguas ao bairro, sem que existam muros ou outros obstáculos entre a unidade industrial e as habitações. Apenas um separador em arame os separa”.

Segundo Edgar Silva, “a proximidade entre a lavandaria industrial e as habitações sociais, construídas com dinheiros públicos e pelas entidades públicas, por si só já coloca muitas interrogações sobre o rigor do ordenamento e uso do território”.

Mas, para a CDU, “o que é muito mais grave são os profundos impactos negativos daquela unidade industrial para a saúde pública, pelo que provoca elevados danos ao bem-estar físico e social, e pelo que é lesivo do direito das populações a condições mínimas de qualidade de vida”.

Como afirmou Edgar Silva, “o comportamento poluente por parte daquela unidade industrial faz-se sentir mais negativamente para a população ali residente através da libertação de fumos e de maus odores, assim como também através de fortes ruídos provocados pelos equipamentos na zona da caldeira. As práticas poluentes acontecem, ininterruptamente, durante todos os sete dias da semana”.

Segundo a CDU, “os governantes terão de resolver este problema. Foram os governantes que ali decidiram construir aquelas habitações sociais e que para aquele local deslocalizaram os moradores. Foram os governantes que ali licenciaram aquele foco de poluição gerador de tão graves prejuízos para a saúde pública”.

Disse ainda Edgar Silva que “quer o Governo Regional, quer a Câmara Municipal de Santa Cruz, que em tanto estão a prejudicar o interesse público e a provocar um grave problema ambiental e de saúde pública, terão de tomar medidas urgentes para a resolução dos problemas que eles mesmos provocaram na Vale Paraíso”.