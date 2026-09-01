Álbum que reúne dez canções inéditas de Prince foi editado hoje

Um álbum que reúne temas inéditos do músico norte-americano Prince, que morreu há dez anos, "Timeless", foi hoje editado, anunciou a editora discográfica Sony Music.

O álbum, com "dez gravações raras e inéditas do arquivo de Prince", reúne "gravações realizadas entre 1977 e 2016" e está disponível a partir de hoje em digital, CD e vinil, de acordo com a Sony Music, num comunicado hoje divulgado.

"Timeless" "traça a evolução artística de Prince desde as suas primeiras gravações de estúdio, como prodígio adolescente em Minneapolis [estado norte-americano], até uma das suas últimas atuações gravadas", lê-se no comunicado.

O alinhamento de "Timeless" inclui "Tick Tick Bang" (tema gravado em 1981), "Heaven" (1985), "I Wonder" (1989), "With This Tear" (1991), "Stone" (1995), "Calabama" (2003), "The Guilty Ones" (2007), "Bestest Friend" (2012) e "Why Come U Don't Call Me Anymore?", música gravada ao vivo na Oracle Arena, em Oakland, nos Estados Unidos, em 04 de março de 2016.

Prince morreu em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, na sua casa, em Paisley Park, no estado norte-americano do Minneapolis, com uma overdose acidental de analgésicos.

O músico atuou em Portugal quatro vezes. A primeira, em agosto de 1993, no antigo Estádio de Alvalade, em Lisboa, a segunda, em dezembro de 1998, no Pavilhão Atlântico, atual MEO Arena, também em Lisboa, a terceira, em julho de 2010, no Festival Super Bock Super Rock, no Meco, onde contou com a participação da fadista e amiga Ana Moura, e, a quarta e última, em agosto de 2013, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, atuando para três mil pessoas.

Desde a morte de Prince têm sido editados vários inéditos do autor de temas como "Purple Rain", "When doves cry", "Kiss" e "Sexy M.F.".

A título de exemplo, em 2017, foi reeditado o clássico álbum "Purple Rain", lançado em 1984, acompanhado por 11 faixas inéditas; em 2018, "Piano and a Microphone 1983", e, em 2021, "Welcome 2 America".

O arquivo de Prince, conhecido como The Vault, no estúdio de Paisley Park, inclui um número indeterminado de ensaios, álbuns acabados ou por acabar, registos gravados ao vivo e colaborações.