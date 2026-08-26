Saiba o que hoje é notícia

O Ministério da Saúde e o INEM reúnem-se com Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) para clarificar as questões que estão na base da greve de dois dias agendada para setembro.

O encontro entre as três entidades está agendado para as 14:00 no Ministério da Saúde, com o presidente do sindicato, Rui Lázaro, a admitir à Lusa que a paralisação marcada para 14 e 28 de setembro possa ser desconvocada, se as suas reivindicações forem aceites pelo Governo.

Em 13 de agosto, o STEPH anunciou dois dias de greve no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contra medidas de reorganização de meios que têm sido tomadas pelo conselho diretivo presidido por Luís Cabral, num processo que tem levado ao extremar de posições entre as duas partes nas últimas semanas.

Hoje, também é notícia:

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Comité Central da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder) reúne-se hoje na cidade de Chimoio, província de Manica, para analisar e incorporar as conclusões da 11.ª Conferência Nacional de Quadros do partido.

A reunião do Comité Central da Frelimo - principal órgão do partido entre congressos - acontece dois dias após o fim da conferência que reuniu cerca de 3.000 delegados e convidados para debater, entre outros, os desafios do país e a vida interna da formação política, no poder desde 1975.

No domingo, o presidente da Frente de Libertação de Moçambique e também chefe de Estado, Daniel Chapo, defendeu uma renovação interna do partido e o combate à corrupção.

A 11.ª Conferência Nacional de Quadros debateu, durante três dias, contribuições recolhidas nas estruturas partidárias em todo o país e as linhas gerais para a preparação das teses do 13.º Congresso da Frelimo, previsto para 2027.