Saiba o que hoje é notícia

Sete candidatos às eleições presidenciais de 2027 em França, marcadas para a primavera, participam hoje naquele que será o primeiro grande debate televisivo entre os potenciais sucessores do Presidente Emmanuel Macron.

São eles: Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI, na sigla em francês); Marine Le Pen, presidente do grupo parlamentar do partido de extrema-direita União Nacional (RN) na Assembleia Nacional; Bruno Retailleau, presidente do partido Os Republicanos (LR); Gabriel Attal, secretário-geral do partido Renascimento; Marine Tondelier, secretária nacional dos Ecologistas; Édouard Philippe, presidente do Horizons; e Raphaël Glucksmann, copresidente do Place Publique.

Organizado pela Medef (Confederação Empresarial Francesa), no âmbito do Encontro de Empresários Franceses (REF) de 2026, no famoso 'court' central Philippe-Chatrier de Roland-Garros, o debate será transmitido em direto pelo canal noticioso LCI, mas também poderá ser acompanhado na plataforma digital YouTube e na rede social X.

Economia, bem-estar social, ambiente, tecnologia digital e migrações serão os temas no centro do debate, sem esquecer o papel da Europa, numa altura em que os equilíbrios geopolíticos globais estão a ser abalados.

A primeira volta das eleições presidenciais francesas realiza-se no dia 18 de abril de 2027, com uma possível segunda volta no dia 02 de maio.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A primeira Trienal de Arte das Universidades Católicas, organizada pelo Vaticano, com curadoria-geral do português Nuno Crespo, começa hoje no Rio de Janeiro, afirmando a arte como espaço de resistência à desumanização na era da inteligência artificial.

Sob o tema "Exercises in Empathy" ("Exercícios de Empatia"), a iniciativa do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, liderado pelo cardeal português José Tolentino de Mendonça, reúne 104 artistas, 14 curadores e sete universidades católicas, ao longo de 2026 e 2027, em oito cidades de sete países e três continentes.

A Trienal de Arte das Universidades Católicas (ArtCut) pretende aproximar arte, educação e espiritualidade, explorando o papel das práticas artísticas nos grandes debates contemporâneos e a capacidade da arte para estimular a compreensão do outro.

Em Lisboa, estará patente na Universidade Católica Portuguesa entre 12 de outubro e 15 de dezembro.

DESPORTO

O Benfica defronta os dinamarqueses do Aarhus, em Randers, num encontro em que até uma derrota pela margem mínima serve para carimbar um lugar na fase de liga da Liga Europa em futebol.

Em embate da segunda mão do play-off, os 'encarnados' apresentam-se na Dinamarca com dois golos de vantagem, face ao triunfo caseiro por 3-1, na primeira mão.

Caso elimine o Aarhus, o conjunto da Luz vai disputar apenas pela terceira vez a fase principal da Liga Europa, depois de ter jogado a fase de grupos em 2009/10 e 2020/21.

Se for eliminada, a formação comandada por Marco Silva 'tomba' para a fase de liga da Liga Conferência, competição em que nunca disputou qualquer jogo.

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O Sporting de Braga procura o apuramento para a fase de liga da Liga Conferência em futebol, defrontando fora o Áustria Viena depois do triunfo caseiro por 2-0, na primeira mão do play-off.

A formação 'arsenalista' está, assim, bem encaminhada para conseguir a primeira presença na fase principal da terceira competição da UEFA, criada em 2021/22.

Nas primeiras cinco edição, o Vitória de Guimarães foi a única equipa portuguesa que chegou a esta fase, disputando a fase de liga em 2024/25, época em que partiu da segunda pré-eliminatória e foi eliminado nos oitavos de final, pelos espanhóis do Betis.