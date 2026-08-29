Cristiano Ronaldo a 22 golos de atingir a mítica marca dos 1.000

A vitória do Al Nassr e mais um golo de Cristiano Ronaldo estão entre os temas que marcam hoje a imprensa nacional.

O capitão português voltou a facturar na Arábia Saudita e está agora a 22 golos dos 1.000 na carreira, uma marca histórica que continua a alimentar o destaque dado ao avançado pelos jornais desportivos.

Golos de Samú Costa e Cristiano Ronaldo garantem vitória do Al Nassr O Al Nassr venceu hoje o Al Taawoun, por 2-1, na quarta jornada do campeonato saudita, como os golos do triunfo a serem apontados pelos internacionais portugueses Samú Costa e Cristiano Ronaldo.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Há 160 mil utentes inscritos que perderam direito a médico de família"

- "Alunos nota 20. O que têm em comum é o apoio familiar e a gestão do tempo"

- "Euribor. Prestação sobe 70 euros num empréstimo de 150 mil euros"

- "Exames nacionais. Inspecção imputa 'lapsos', 'falhas' e 'erros' às escolas"

- "Referendo. Islândia decide hoje se reabre negociações de adesão à UE"

- "Unanimidade. Constitucional dá luz verde à lei do retorno e asilo"

- "Especial. Mãos (e pés) à obra: da videira ao bem-estar, destino para ir vindimar"

- "Vaclav Havel. O homem que reparava estátuas ou a ética ao poder"

Jornal de Notícias

- "Número de hotéis no Porto triplica numa década"

- "Miguel Salgueiro vence prólogo noturno em Vila Real. Ciclista da Tavira-Crédito Agrícola conquista a amarela do Grande Prémio Douro Internacional"

- "Rio Ave 0-4 Sporting. Flávio Gonçalves inaugurou o marcador e Suárez bisou"

- "Jorge Mendes já movimentou mais de 466 milhões em transferências"

- "Bruno Alves é um dos ex-futebolistas a integrar a estrutura da Federação"

- "Nepal. Mais de 17 mil crianças precisam de ajuda"

- "Justiça. Burlões de falsos acidentes usam terminais portáteis"

- "Constitucional dá luz verde à lei do asilo e retorno de estrangeiros"

- "Educação. Atrasos em 29 escolas na entrega dos exames"

- "Coimbra. Metro do Mondego transportou dois milhões de passageiros"

- "Leiria. Famílias receberam 37 milhões para recuperar casas"

Correio da Manhã

- "Guerra agrava litro do gasóleo em mais de 40 cêntimos"

- "Subida até hoje é de 48 cêntimos mas na próxima semana o preço baixa 6 cêntimos"

- "Entrevista ao embaixador iraniano"

- "Rio Ave 0 Sporting 4: Goleada com nota artística"

- "Benfica reencontra Amorim e Gonçalo Ramos em Milão"

- "Bruxelas vai 'fechar a torneira' dos fundos"

- "Dois homens baleados à entrada de discoteca"

- "Tragédia no Nepal: Irmãos portugueses encontrados com vida"

- "Burlas com falsos acidentes rendem 72 mil euros"

- "Condutor da Oura emigrado em Paris"

- "Dragão tem 'boutique' cara"

O Jogo

- "Ac. Viseu-FC Porto. 'Temos de ir com a mentalidade certa'. Farioli destaca importância da visita ao Fontelo e quer telemóveis em modo avião"

- "Cláudio Ramos e Martim aptos, Fofana ainda não é opção"

- "Rio Ave 0-4 Sporting. Corrente mais forte. Passeio em Vila do Conde com bis de Luis Suárez"

- "Rui Borges: 'Isto não quer dizer que já está tudo bem'"

- "Basquetebol. Espanha 89-95 Portugal. Bravo, rapazes. Seleção ganha primeiro jogo oficial no vizinho e alimenta sonho de estar presente no Mundial'27"

- "Benfica. Avanços por El Karouani. Lateral-esquerdo marroquino motiva contactos com Al Qadisiyah"

- "Galatasaray pensa em Ríos"

- "Ciclismo. GP Douro Internacional. Miguel Salgueiro brilha à noite. Caravana hoje em Lamego após prólogo em Vila Real"

- "Tudo sobre os adversários de Benfica, Torreense e Braga na UEFA"

A Bola

- "Rio Ave 0-4 Sporting. Sexta-feira Santa. Leão resolve o jogo na primeira parte e dorme na liderança. Golos de Flávio Gonçalves, Geny Catamo e Luis Suárez (2)"

- "Rui Borges: 'Goleada não significa que está tudo bem'"

- "Benfica. El Karouani é o alvo. Negociações com os sauditas do Al Qadsiah avançam. Internacional marroquino desejado por empréstimo"

- "Puerta apontado à Luz. Proprietário do Olympiakos diz que médio colombiano 'quer o Benfica'"

- "Basquetebol. Vitória histórica. Espanha 89-95 Portugal. Triunfo inédito da Seleção Nacional sobre o país vizinho"

- "Ac. Viseu-FC Porto. 'Vou pôr o telemóvel em modo voo'. Farioli não quer ninguém a pensar no mercado"

- "Martim Fernandes de regresso"

- "Liga Europa. Benfica visita Milan, Torreense recebe Celtic"

- "Liga Conferência. SC Braga com quatro nórdicos no caminho"

- "Itália. Amorim estreia-se a vencer em San Siro"

Record

- "Rugido de Suárez"

- "Avançado bisa e faz as pazes com as bancadas"

- "'Estou feliz pelo apoio dos adeptos'"

- "Benfica: El Karouani está quase"

- "Galatasaray pegunta por Ríos"

- "Al Ittihad chama Barreiro"

- "Farioli afasta o mercado: 'FC Porto é uma loja muito cara"

- "Arábia Saudita: Ronaldo pica o ponto -- a 22 golos dos 1.000"