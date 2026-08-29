Cristiano Ronaldo a 22 golos de atingir a mítica marca dos 1.000
Confira os títulos dos jornais de hoje e, na galeria, as suas capas
A vitória do Al Nassr e mais um golo de Cristiano Ronaldo estão entre os temas que marcam hoje a imprensa nacional.
O capitão português voltou a facturar na Arábia Saudita e está agora a 22 golos dos 1.000 na carreira, uma marca histórica que continua a alimentar o destaque dado ao avançado pelos jornais desportivos.
Golos de Samú Costa e Cristiano Ronaldo garantem vitória do Al Nassr
O Al Nassr venceu hoje o Al Taawoun, por 2-1, na quarta jornada do campeonato saudita, como os golos do triunfo a serem apontados pelos internacionais portugueses Samú Costa e Cristiano Ronaldo.
Títulos dos jornais de hoje:
Público
- "Há 160 mil utentes inscritos que perderam direito a médico de família"
- "Alunos nota 20. O que têm em comum é o apoio familiar e a gestão do tempo"
- "Euribor. Prestação sobe 70 euros num empréstimo de 150 mil euros"
- "Exames nacionais. Inspecção imputa 'lapsos', 'falhas' e 'erros' às escolas"
- "Referendo. Islândia decide hoje se reabre negociações de adesão à UE"
- "Unanimidade. Constitucional dá luz verde à lei do retorno e asilo"
- "Especial. Mãos (e pés) à obra: da videira ao bem-estar, destino para ir vindimar"
- "Vaclav Havel. O homem que reparava estátuas ou a ética ao poder"
Jornal de Notícias
- "Número de hotéis no Porto triplica numa década"
- "Miguel Salgueiro vence prólogo noturno em Vila Real. Ciclista da Tavira-Crédito Agrícola conquista a amarela do Grande Prémio Douro Internacional"
- "Rio Ave 0-4 Sporting. Flávio Gonçalves inaugurou o marcador e Suárez bisou"
- "Jorge Mendes já movimentou mais de 466 milhões em transferências"
- "Bruno Alves é um dos ex-futebolistas a integrar a estrutura da Federação"
- "Nepal. Mais de 17 mil crianças precisam de ajuda"
- "Justiça. Burlões de falsos acidentes usam terminais portáteis"
- "Constitucional dá luz verde à lei do asilo e retorno de estrangeiros"
- "Educação. Atrasos em 29 escolas na entrega dos exames"
- "Coimbra. Metro do Mondego transportou dois milhões de passageiros"
- "Leiria. Famílias receberam 37 milhões para recuperar casas"
Correio da Manhã
- "Guerra agrava litro do gasóleo em mais de 40 cêntimos"
- "Subida até hoje é de 48 cêntimos mas na próxima semana o preço baixa 6 cêntimos"
- "Entrevista ao embaixador iraniano"
- "Rio Ave 0 Sporting 4: Goleada com nota artística"
- "Benfica reencontra Amorim e Gonçalo Ramos em Milão"
- "Bruxelas vai 'fechar a torneira' dos fundos"
- "Dois homens baleados à entrada de discoteca"
- "Tragédia no Nepal: Irmãos portugueses encontrados com vida"
- "Burlas com falsos acidentes rendem 72 mil euros"
- "Condutor da Oura emigrado em Paris"
- "Dragão tem 'boutique' cara"
O Jogo
- "Ac. Viseu-FC Porto. 'Temos de ir com a mentalidade certa'. Farioli destaca importância da visita ao Fontelo e quer telemóveis em modo avião"
- "Cláudio Ramos e Martim aptos, Fofana ainda não é opção"
- "Rio Ave 0-4 Sporting. Corrente mais forte. Passeio em Vila do Conde com bis de Luis Suárez"
- "Rui Borges: 'Isto não quer dizer que já está tudo bem'"
- "Basquetebol. Espanha 89-95 Portugal. Bravo, rapazes. Seleção ganha primeiro jogo oficial no vizinho e alimenta sonho de estar presente no Mundial'27"
- "Benfica. Avanços por El Karouani. Lateral-esquerdo marroquino motiva contactos com Al Qadisiyah"
- "Galatasaray pensa em Ríos"
- "Ciclismo. GP Douro Internacional. Miguel Salgueiro brilha à noite. Caravana hoje em Lamego após prólogo em Vila Real"
- "Tudo sobre os adversários de Benfica, Torreense e Braga na UEFA"
A Bola
- "Rio Ave 0-4 Sporting. Sexta-feira Santa. Leão resolve o jogo na primeira parte e dorme na liderança. Golos de Flávio Gonçalves, Geny Catamo e Luis Suárez (2)"
- "Rui Borges: 'Goleada não significa que está tudo bem'"
- "Benfica. El Karouani é o alvo. Negociações com os sauditas do Al Qadsiah avançam. Internacional marroquino desejado por empréstimo"
- "Puerta apontado à Luz. Proprietário do Olympiakos diz que médio colombiano 'quer o Benfica'"
- "Basquetebol. Vitória histórica. Espanha 89-95 Portugal. Triunfo inédito da Seleção Nacional sobre o país vizinho"
- "Ac. Viseu-FC Porto. 'Vou pôr o telemóvel em modo voo'. Farioli não quer ninguém a pensar no mercado"
- "Martim Fernandes de regresso"
- "Liga Europa. Benfica visita Milan, Torreense recebe Celtic"
- "Liga Conferência. SC Braga com quatro nórdicos no caminho"
- "Itália. Amorim estreia-se a vencer em San Siro"
Record
- "Rugido de Suárez"
- "Avançado bisa e faz as pazes com as bancadas"
- "'Estou feliz pelo apoio dos adeptos'"
- "Benfica: El Karouani está quase"
- "Galatasaray pegunta por Ríos"
- "Al Ittihad chama Barreiro"
- "Farioli afasta o mercado: 'FC Porto é uma loja muito cara"
- "Arábia Saudita: Ronaldo pica o ponto -- a 22 golos dos 1.000"