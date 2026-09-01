Espaços naturais alvo de intervenção

IFCN avança com manutenção e conservação de percursos pedestres, miradouros e áreas florestais de modo a garantir condições de segurança, melhorar a experiência de residentes e visitantes e proteger o património paisagístico regional. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 1 de Setembro.

Igualmente hoje em destaque: "Casos dramáticos marcam ano judicial". Os tribunais retomam hoje a sua actividade normal, após as férias de Verão. Na Comarca da Madeira, entre duas dezenas de processos em destaque, há três casos de homicídios, burlas e crimes sexuais.

E no dia em que se assinalam os 148 anos do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), "Adelino Camacho deixa Madeira após promoção. Subintendente da PSP foi colocado na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, em Lisboa.

"Banana com seguro garantido" também destaque de capa nesta edição. GESBA evita interrupção na cobertura.

No Desporto, "Nacional muda de treinador". Custódio Castro deve render João Gião.

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