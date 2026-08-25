Seis cisternas de gás natural chegam à Madeira quinta-feira

O Governo Regional emitiu, esta segunda-feira, um comunicado em que manifesta "satisfação pelo entendimento alcançado durante a greve dos trabalhadores da REN Atlântico, que permitiu assegurar o carregamento de seis cisternas de gás natural com destino à região". Um acordo que já tinha sido confirmado no fim-de-semana.

As seis cisternas carregadas no terminal de gás natural liquefeito de Sines, após um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Sul (SITE Sul), deverão chegar à Madeira na próxima quinta-feira.

"O navio descarregará no porto do Caniçal nove contentores-cisterna, uma vez que três já tinham sido colocados a bordo antes do início da greve, iniciada no domingo. Ontem, o porto do Caniçal recebeu 28 cisternas de gás que tinham embarcado no sábado, em Lisboa", informa a Secretaria Regionald e Economia.

“Congratulamo-nos com o acordo que tornou possível carregar as seis cisternas destinadas à Madeira e, assim, assegurar as necessidades de abastecimento da Região”, afirma José Manuel Rodrigues.

O secretário regional de Economia lembra que a solução resulta de diligências iniciadas antes do começo da paralisação. Desde logo quando pediu à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, medidas urgentes para salvaguardar o fornecimento de gás natural à Região e durante a comissão arbitral, no passado domingo, que levou a um entendimento com a estrutura sindical.

“O desfecho agora conhecido demonstra o sentido de responsabilidade das partes envolvidas e a importância de uma ação atempada”, afirma.

A greve dos trabalhadores da REN Atlântico, responsáveis pela operação do terminal de gás natural liquefeito de Sines, termina hoje e foi convocada pelo SITE Sul e pela Fiequimetal, no âmbito de reivindicações relacionadas com um regime de pré-reforma para compensar o desgaste associado ao trabalho por turnos.

A Madeira recebe, em média, 35 contentores-cisterna de gás por semana.

Segundo informação da Secretaria Regional de Economia, em 2025, foram descarregados na Região 1.795 contentores, correspondentes a 40.740.696 Nm3 de gás natural, ou 476 GWh, um volume equivalente ao consumo anual de cerca de 120 mil habitações com consumo moderado de eletricidade e que representou cerca de 20% da produção eléctrica da ilha da Madeira. Este ano, também segundo o comunicado do Governo Regional, já foram descarregados 1.251 contentores.