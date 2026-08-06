Empresas que continuam a pagar menos às mulheres perdem benefícios
Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 6 de Agosto de 2026, onde se destaca a notícia de que as empresas que são reincidentes na disparidade salarial (entre homens e mulheres) vão perder incentivos fiscais do Estado, o que acabará por ser uma forma de as incentivar a regularizar os salários injustos para funções iguais...
Na revista Visão:
- "A resistência do país rural"
- "Os protestos em defesa da paisagem/ O duelo entre a neutralidade carbónica e a expansão energética/ A quem pertencem os recursos naturais"
- "Entrevista. José Luís Carneiro. 'Sim ao Orçamento depende de revisão constitucional'"
- "Carlos Paião. Viver de novo em 'Playback'"
- "Eclipse. Ciência, lendas e história"
No Correio da Manhã:
- "Inspeção de Finanças arrasa contas da RTP"
- "Análise abrange gestão de 2028 a 2024"
- "Mais de 12 milhões de 'subsídios indevidos' detetados na auditoria"
- "Benfica com exame escocês na Europa. E com défice de centrais"
- "Caos na correção de exames. Ministro promete vagas adicionais para prejudicados"
- "Tribunal de contas perdoou infrações a Luís Neves [na liderança da PJ]"
- "GNR apanha violador em flagrante no Algarve"
- "De Salazar a 25 de Abril. 60 anos. A ponte que revolucionou a margem Sul"
No Público:
- "Empresas reincidentes na disparidade salarial perdem incentivos fiscais"
- "SNS. Gastos com 'tarefeiros' e horas extra descem"
- "Assalto ao Chega. Partidos recusaram mais videovigilância no Parlamento"
- "Poupança. Famílias põem em média 28 mil euros nos novos certificados"
- "Dados do INE. Emprego resiste com ajuda dos mais velhos e da construção"
- "Luís Neves. Arrisca-se a ser julgado no TdC por infracções financeiras na Judiciária"
- "O museu que nem sempre vemos. Este Cristo articulado fingia ajoelhar-se e cair da cruz para converter fiéis"
- "Mitos ambientais. Copos reutilizáveis nos festivais são solução ecológica ou negócio disfarçado?"
No Jornal de Notícias:
- "Garrafas e latas sem o sistema Volta só saem do mercado quando o stock esgotar"
- "Banhos de multidão, negócios de milhões"
- "Droga. Traficantes escalam navio em alto-mar para carregar cocaína"
- "Jornais. VASP pressiona quiosques com novo contrato antes do fim do concurso"
- "Economia. Preço das casas faz empolar riqueza das famílias"
- "Gondomar. Metro entre Souto e Dragão em 2029 terá quatro túneis"
- "Médio Oriente. Irão e Omã tentam reabrir estreito de Ormuz"
- "Futebol. Benfica e Braga são favoritos na batalha por um lugar na Europa"
- "Ciclismo. Julius Johansen vence em Lisboa e é o primeiro líder da Volta a Portugal"
No Diário de Notícias:
- "Portugal não tem manuais para cidadãos em cenário de guerra, alertam especialistas"
- "Ponte 25 de Abril. Os 60 anos da obra que liga as duas margens do Tejo"
- "Crime organizado. PJ apreende cinco toneladas de cocaína em navio proveniente da América do Sul"
- "Educação. PS fala em 'atropelamento e fuga' e teme repetição dos erros nas pautas na sexta-feira"
- "Ucrânia. Só um míssil russo abatido em 51: Zelensky renova apelo por 'Patriot'"
- "Augustin Galán Machío. 'Tantos jovens morrem no mar e até parece que a culpa é deles ou das máfias'"
- "Trabalho. Desemprego cai para o nível mais baixo em 15 anos até junho"
- "Cinema. A arte de envelhecer não está na moda"
- "Poiares Maduro. 'A FIFA só mudará com uma pressão exterior forte'"
No Negócios:
- "Consórcio da Mota-Engil quer excluir rival da alta velocidade"
- "Erro do Fisco agravou IRS de quem investiu em ações e fundos estrangeiros"
- "Operadoras em guerra com regulador por causa do espetro"
- "Relatório da IGF sobre a RTP ameaça salários de 339 trabalhadores"
- "Nova série de certificados de Tesouro capta quase 300 milhões na estreia"
- "#Os mais poderosos 2026. #34 É um gestor respeitado, mas o insucesso na corrida à Azores Airlines acaba por manchar o seu ano #33 Comanda a reestruturação da Meo numa fase em que se intensificam os rumores de venda da empresa"
No O Jornal Económico:
- "Coporgest investe 220 milhões no Park Hyatt da Comporta"
- "Sauditas e genro de Trump compram dona da FIFA por 55 mil milhões"
- "'Todo o negócio da distribuição tem sido afetado pela falta de previsibilidade'. Cristina Mesquita"
- "Desemprego cai para 5,3%, a taxa mais baixa dos últimos 15 anos"
- "Portugueses que protegem 600 satélites aceleram com 16 milhões"
- "Semicondutores são estrelas na bolsa e luxo perde brilho"
- "Ormuz. Irão e Omã chegam a acordo, mas estreito não abre já"
- "Lucro do Banco Montepio caiu 17,3%, crédito subiu"
- "Violência provocou sobrecusto de 5,2 mil milhões de euros"
- "O que se passa com o iene que levou à intervenção da Fed?"
- "Banco de Fomento lança nova linha de 1,5 mil milhões"
No Record:
- "Operação Palhinha. Conversas entre Benfica e Bayern avançam"
- "Marco Silva admite necessidade de reforços, mas sem dramas"
- "Sporting. Borges trava birra de Suárez"
- "FC. Porto Pressão sobre Froholdt. Na lista do Newscastle para substituir Bruno Guimarães"
- "Volta a Portugal. Julius Johansen vence prólogo em Lisboa"
No O Jogo:
- "Emoções fortes. Universo portista desdobrou-se em homenagens a Jorge Costa"
- "Documentário de quatro episódios em outubro"
- "Troféu da Supertaça presente na missa"
- "Lançada camisola especial do Bicho"
- "Liga Europa. Benfica-Hearts 20H00/ Liga Conferência. Braga-Dín. Minsk 19H30. Ordem para atacar. Águias e guerreiros abordam nova pré-eliminatória com objetivo de evitar sobressaltos na segunda vez"
- "Marco Silva. 'Queremos que o fator casa tenha impacto'"
- "Turcos garantem que Pavlidis aceitou oferta do Fenerbahçe"
- "Carlos Vicens. 'Estamos melhores a cada dia que passa'"
- "Lukas Pelegrin é aposta com Homicek como exemplo"
- "Sporting. Nega ao Sunderland deixa Geny frustrado. SAD travou mudança para a Premier League"
- "Chiquinho Conde defende o compatriota: 'Isto vai mexer com o seu subconsciente'"
- "Ciclismo. Volta a Portugal. Rui Oliveira surpreende. Amarela para Johansen e gaiense foi segundo"
E no A Bola:
- "'Mercado não se avalia em agosto'. Marco Silva assume urgência de um central mas não acredita em precipitações"
- "Treinador do Benfica diz que as contas se fazem mais tarde"
- "Benfica-Hearts 20H00. Vitória é o único cenário admitido para esta noite"
- "Liga Conferência. SC Braga-D. Minsk 19H30. Dínamo vai exigir-nos o máximo'. Carlos Vicens"
- "Sporting. Zalazar com liberdade para criar. O plano de Rui Borges para o uruguaio"
- "FC Porto. André Silva toma conta da área. Posição assegurada, embora se espere reforço"
- "A BOLA ao Centro. 'Subida à Liga não resolve todos os problemas'. Carlos André Gomes, presidente do Marítimo"
- "Ciclismo. Julius Johansen. É o primeiro líder da Volta a Portugal"