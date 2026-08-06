Empresas que continuam a pagar menos às mulheres perdem benefícios

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 6 de Agosto de 2026, onde se destaca a notícia de que as empresas que são reincidentes na disparidade salarial (entre homens e mulheres) vão perder incentivos fiscais do Estado, o que acabará por ser uma forma de as incentivar a regularizar os salários injustos para funções iguais...

Na revista Visão:

- "A resistência do país rural"

- "Os protestos em defesa da paisagem/ O duelo entre a neutralidade carbónica e a expansão energética/ A quem pertencem os recursos naturais"

- "Entrevista. José Luís Carneiro. 'Sim ao Orçamento depende de revisão constitucional'"

- "Carlos Paião. Viver de novo em 'Playback'"

- "Eclipse. Ciência, lendas e história"

No Correio da Manhã:

- "Inspeção de Finanças arrasa contas da RTP"

- "Análise abrange gestão de 2028 a 2024"

- "Mais de 12 milhões de 'subsídios indevidos' detetados na auditoria"

- "Benfica com exame escocês na Europa. E com défice de centrais"

- "Caos na correção de exames. Ministro promete vagas adicionais para prejudicados"

- "Tribunal de contas perdoou infrações a Luís Neves [na liderança da PJ]"

- "GNR apanha violador em flagrante no Algarve"

- "De Salazar a 25 de Abril. 60 anos. A ponte que revolucionou a margem Sul"

No Público:

- "Empresas reincidentes na disparidade salarial perdem incentivos fiscais"

- "SNS. Gastos com 'tarefeiros' e horas extra descem"

- "Assalto ao Chega. Partidos recusaram mais videovigilância no Parlamento"

- "Poupança. Famílias põem em média 28 mil euros nos novos certificados"

- "Dados do INE. Emprego resiste com ajuda dos mais velhos e da construção"

- "Luís Neves. Arrisca-se a ser julgado no TdC por infracções financeiras na Judiciária"

- "O museu que nem sempre vemos. Este Cristo articulado fingia ajoelhar-se e cair da cruz para converter fiéis"

- "Mitos ambientais. Copos reutilizáveis nos festivais são solução ecológica ou negócio disfarçado?"

No Jornal de Notícias:

- "Garrafas e latas sem o sistema Volta só saem do mercado quando o stock esgotar"

- "Banhos de multidão, negócios de milhões"

- "Droga. Traficantes escalam navio em alto-mar para carregar cocaína"

- "Jornais. VASP pressiona quiosques com novo contrato antes do fim do concurso"

- "Economia. Preço das casas faz empolar riqueza das famílias"

- "Gondomar. Metro entre Souto e Dragão em 2029 terá quatro túneis"

- "Médio Oriente. Irão e Omã tentam reabrir estreito de Ormuz"

- "Futebol. Benfica e Braga são favoritos na batalha por um lugar na Europa"

- "Ciclismo. Julius Johansen vence em Lisboa e é o primeiro líder da Volta a Portugal"

No Diário de Notícias:

- "Portugal não tem manuais para cidadãos em cenário de guerra, alertam especialistas"

- "Ponte 25 de Abril. Os 60 anos da obra que liga as duas margens do Tejo"

- "Crime organizado. PJ apreende cinco toneladas de cocaína em navio proveniente da América do Sul"

- "Educação. PS fala em 'atropelamento e fuga' e teme repetição dos erros nas pautas na sexta-feira"

- "Ucrânia. Só um míssil russo abatido em 51: Zelensky renova apelo por 'Patriot'"

- "Augustin Galán Machío. 'Tantos jovens morrem no mar e até parece que a culpa é deles ou das máfias'"

- "Trabalho. Desemprego cai para o nível mais baixo em 15 anos até junho"

- "Cinema. A arte de envelhecer não está na moda"

- "Poiares Maduro. 'A FIFA só mudará com uma pressão exterior forte'"

No Negócios:

- "Consórcio da Mota-Engil quer excluir rival da alta velocidade"

- "Erro do Fisco agravou IRS de quem investiu em ações e fundos estrangeiros"

- "Operadoras em guerra com regulador por causa do espetro"

- "Relatório da IGF sobre a RTP ameaça salários de 339 trabalhadores"

- "Nova série de certificados de Tesouro capta quase 300 milhões na estreia"

- "#Os mais poderosos 2026. #34 É um gestor respeitado, mas o insucesso na corrida à Azores Airlines acaba por manchar o seu ano #33 Comanda a reestruturação da Meo numa fase em que se intensificam os rumores de venda da empresa"

No O Jornal Económico:

- "Coporgest investe 220 milhões no Park Hyatt da Comporta"

- "Sauditas e genro de Trump compram dona da FIFA por 55 mil milhões"

- "'Todo o negócio da distribuição tem sido afetado pela falta de previsibilidade'. Cristina Mesquita"

- "Desemprego cai para 5,3%, a taxa mais baixa dos últimos 15 anos"

- "Portugueses que protegem 600 satélites aceleram com 16 milhões"

- "Semicondutores são estrelas na bolsa e luxo perde brilho"

- "Ormuz. Irão e Omã chegam a acordo, mas estreito não abre já"

- "Lucro do Banco Montepio caiu 17,3%, crédito subiu"

- "Violência provocou sobrecusto de 5,2 mil milhões de euros"

- "O que se passa com o iene que levou à intervenção da Fed?"

- "Banco de Fomento lança nova linha de 1,5 mil milhões"

No Record:

- "Operação Palhinha. Conversas entre Benfica e Bayern avançam"

- "Marco Silva admite necessidade de reforços, mas sem dramas"

- "Sporting. Borges trava birra de Suárez"

- "FC. Porto Pressão sobre Froholdt. Na lista do Newscastle para substituir Bruno Guimarães"

- "Volta a Portugal. Julius Johansen vence prólogo em Lisboa"

No O Jogo:

- "Emoções fortes. Universo portista desdobrou-se em homenagens a Jorge Costa"

- "Documentário de quatro episódios em outubro"

- "Troféu da Supertaça presente na missa"

- "Lançada camisola especial do Bicho"

- "Liga Europa. Benfica-Hearts 20H00/ Liga Conferência. Braga-Dín. Minsk 19H30. Ordem para atacar. Águias e guerreiros abordam nova pré-eliminatória com objetivo de evitar sobressaltos na segunda vez"

- "Marco Silva. 'Queremos que o fator casa tenha impacto'"

- "Turcos garantem que Pavlidis aceitou oferta do Fenerbahçe"

- "Carlos Vicens. 'Estamos melhores a cada dia que passa'"

- "Lukas Pelegrin é aposta com Homicek como exemplo"

- "Sporting. Nega ao Sunderland deixa Geny frustrado. SAD travou mudança para a Premier League"

- "Chiquinho Conde defende o compatriota: 'Isto vai mexer com o seu subconsciente'"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Rui Oliveira surpreende. Amarela para Johansen e gaiense foi segundo"

E no A Bola:

- "'Mercado não se avalia em agosto'. Marco Silva assume urgência de um central mas não acredita em precipitações"

- "Treinador do Benfica diz que as contas se fazem mais tarde"

- "Benfica-Hearts 20H00. Vitória é o único cenário admitido para esta noite"

- "Liga Conferência. SC Braga-D. Minsk 19H30. Dínamo vai exigir-nos o máximo'. Carlos Vicens"

- "Sporting. Zalazar com liberdade para criar. O plano de Rui Borges para o uruguaio"

- "FC Porto. André Silva toma conta da área. Posição assegurada, embora se espere reforço"

- "A BOLA ao Centro. 'Subida à Liga não resolve todos os problemas'. Carlos André Gomes, presidente do Marítimo"

- "Ciclismo. Julius Johansen. É o primeiro líder da Volta a Portugal"