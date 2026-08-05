Três mortos num tiroteio em massa na Carolina do Norte (EUA)

Três pessoas morreram e outra ficou ferida num tiroteio na localidade americana de Prospect Hill, no estado da Carolina do Norte, informaram hoje as autoridades locais.

As autoridades adiantaram que um dos mortos é suspeito de ser o autor dos disparos e que se tratou de um incidente isolado. Tony Durden, xerife do Condado de Caswell, onde se situa Prospect Hill, declarou em conferência de imprensa que todos os envolvidos são adultos e pertencem à mesma família.

No sábado passado, noutro tiroteio em massa num restaurante na localidade de Twin Falls (Idaho), morreram três pessoas e outras sete ficaram feridas.

Os tiroteios em massa são recorrentes nos Estados Unidos e, segundo as estatísticas do Gun Violence Archive, este ano já ocorreram 290 em todo o país.