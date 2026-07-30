Quatro pessoas mortas na travessia de França para Inglaterra

Quatro migrantes foram hoje encontrados mortos na sequência de uma tentativa de atravessar clandestinamente o Canal da Mancha, a partir do norte de França em direção a Inglaterra, afirmaram as autoridades francesas.

"Uma pequena embarcação, semelhante a um táxi aquático, virou-se perto de Hardelot [na costa norte de França] por volta das 23:30 de quarta-feira [22:30 em Lisboa], resultando na morte de um homem entre os 30 e os 40 anos", avançou a câmara municipal de Pas-de-Calais.

As outras três vítimas foram encontradas perto de Dunquerque, informaram as autoridades marítimas do Canal da Mancha e do Mar do Norte.

As travessias clandestinas do Canal da Mancha diminuíram mais de 40% no primeiro semestre de 2026, em relação ao mesmo período do ano passado, mas os traficantes têm aumentado o tamanho das embarcações utilizadas para transportar os migrantes para Inglaterra.

Há uma semana, mais de 150 migrantes atravessaram clandestinamente o canal, a bordo de um único barco insuflável e nesse dia foi encontrado o corpo de um homem na praia de Berck.

O número de passageiros no barco, que acabou por ter de ser escoltado por estar em grandes dificuldades, constituiu um recorde de pessoas numa só embarcação.

No mesmo dia, ou seja, na quinta-feira passada, as autoridades britânicas avançaram ainda ter registado a chegada de três outras embarcações às suas águas, com um total de 366 migrantes, o que representa uma média de mais de 120 pessoas por barco.

Duas semanas antes, um barco tinha feito a travessia com 128 pessoas a bordo, o que já constituía um recorde.

Esta quantidade de pessoas num barco torna a travessia ainda mais perigosa já que as embarcações usadas são habitualmente frágeis e estão, muitas vezes, danificadas desde a partida.

Em 2025, pelo menos 29 migrantes morreram no mar e pelo menos nove morreram desde o início deste ano.