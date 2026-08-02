Subiu para 14 o número de mortos em ataque suicida no Paquistão

O ataque suicida contra uma esquadra de polícia no noroeste do Paquistão, na conturbada província de Khyber Pakhtunkhwa, causou pelo menos 14 mortos e 22 feridos.

A explosão ocorreu em Kabal, no Vale do Swat, quando um homem que envergava um colete de explosivos tentou, sem sucesso, passar por um posto de controlo junto à esquadra, aproveitando o caos provocado por uma manifestação de jovens na região, precisamente contra a onda de violência que assola o vale há meses.

O chefe da polícia, Fida Hussain, confirmou o número provisório de mortos à GEO TV e anunciou que os feridos foram levados para o Hospital Universitário Saidu Sharif, nas proximidades, para tratamento.

Inicialmente tinha sido avançado que pelo menos sete pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas neste ataque suicida.

Só em julho, cerca de 154 pessoas morreram em ataques terroristas em Khyber Pakhtunkhwa, segundo o Instituto Paquistanês de Estudos sobre Conflitos e Segurança, um aumento de 105% em relação ao mês anterior.

A violência na região é praticamente endémica há 20 anos. Foi um verdadeiro bastião dos talibãs paquistaneses até à sua expulsão em 2009, após uma grande ofensiva militar, mas o grupo armado continuou a lançar ataques a partir da ingovernável fronteira afegã.