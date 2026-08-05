Google reorganiza equipas de IA para manter vanguarda tecnológica
A Google anunciou ontem uma reorganização nas suas equipas de Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de acelerar o trabalho e manter o foco na vanguarda tecnológica.
O cofundador da Google DeepMind Demis Hassabis vai agora assumir o cargo de presidente da empresa e de cientista chefe na Alphabet, cargo até aqui ocupado por Jeff Dean.
A liderança operacional da DeepMind, que estava nas mãos de Hassabis passa agora para Koray Kavukcuoglu, até então diretor de tecnologia desta divisão.
Kavukcuoglu vai também assumir o cargo de vice-presidente sénior, ficando encarregue de supervisionar o desenvolvimento dos modelos Gemini e a investigação avançada em IA.
Por sua vez, o cientista Jeff Dean vai deixar a Google e vai criar, juntamente com Sanjay Ghemawat, uma empresa independente, com o objetivo de acelerar os avanços em ciência e engenharia.
Numa mensagem enviada aos trabalhadores, o presidente executivo da Google e da sua empresa-mãe, a Alphabet, Sundar Pichai, disse que estas mudanças têm por objetivo acelerar o trabalho da Google em IA e "manter o foco na vanguarda tecnológica do setor".
Após o anúncio, as ações da Alphabet desceram cerca de 4% na bolsa de Wall Street.