A União Europeia e a Soberania Digital

A União Europeia (UE) enfrenta uma encruzilhada que envolve a modernização tecnológica e coloca em causa a sua capacidade como ator autónomo, num ambiente internacional marcado por competição e dependências críticas. A exposição a fornecedores externos, infraestruturas essenciais e componentes estratégicos condiciona a autonomia de decisão europeia.

Esta vulnerabilidade traduz-se em três riscos interligados: coerção económica ou militar resultante de dependências críticas, interrupção do acesso a tecnologias indispensáveis num cenário de deterioração das relações com países terceiros e vigilância estrangeira sobre dados e infraestruturas europeias. Estes riscos tornam-se evidentes quando 70% da infraestrutura de nuvem que sustenta o desenvolvimento digital europeu depende de três fornecedores norte-americanos de grande escala. Em simultâneo, os chips de inteligência artificial (IA) que alimentam os centros de dados europeus permanecem sujeitos a controlos de exportação definidos pelos EUA, enquanto o equipamento de telecomunicações mais avançado é fornecido por empresas chinesas.

Além disso, a dependência tecnológica significa que a UE não captura plenamente os benefícios da sua própria transformação digital. Os dados dos cidadãos, as operações críticas e a continuidade dos serviços públicos e privados não podem ser comprometidos por decisões tomadas fora da UE ou por falhas de fornecedores que não respondem às normas europeias.

Enquadrar a soberania tecnológica como redução de riscos tornou-se uma necessidade fulcral para a UE. Esta abordagem permite identificar dependências críticas, antecipar vulnerabilidades e assegurar que nenhum fator tecnológico compromete a segurança operacional, a resiliência das infraestruturas críticas ou a autonomia de decisão no espaço europeu. Neste contexto, a proposta do Pacote de Soberania Tecnológica da Comissão Europeia aponta para a construção de uma base industrial capaz de sustentar a autonomia tecnológica.

Em suma, a ambição de alcançar uma verdadeira soberania digital continua limitada por um obstáculo essencial: a falta de capacidade financeira. A Europa mantém uma presença residual no capital de risco global, muito atrás dos EUA e da China, o que impede o surgimento de empresas tecnológicas com escala competitiva. Perante este cenário, a resposta europeia tem de ser clara e determinada: investir de forma estratégica em semicondutores, cloud e IA, definir regras de mercado que reforcem transparência e resiliência sem cair em protecionismos, e desenvolver uma diplomacia tecnológica que converta dependências em parcerias geridas. Só assim a soberania digital poderá transformar-se numa capacidade real.