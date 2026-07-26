Equipas de resgate em montanha dos BVM e PSP treinam na Ribeira das Cales

A Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa de Resgate em Montanha da Polícia de Segurança Pública (PSP) estão, na manhã deste domingo, a realizar um treino conjunto na zona da Ribeira das Cales, no Funchal.

O exercício reúne operacionais das duas forças, que desenvolvem diversas manobras em ambiente de montanha, com o objectivo de reforçar a coordenação e a articulação entre as equipas em cenários de difícil acesso.