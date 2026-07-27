Alerta de fogo no Caminho dos Pretos era afinal vapor de aviário

Um alerta para um alegado incêndio em mato junto ao Caminho dos Pretos, na zona alta de São Gonçalo, no Funchal, mobilizou esta manhã meios de duas corporações de bombeiros, mas acabou por se revelar um falso alarme.

O aviso foi dado cerca das 11 horas, levando à mobilização dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Sapadores do Funchal para uma ocorrência no sítio das Fontes.

À chegada ao local, os operacionais verificaram que a coluna que aparentava ser fumo não resultava de qualquer incêndio, mas sim de vapor libertado por uma caldeira utilizada no aquecimento de um aviário existente numa exploração de avicultura.

A situação terá sido provocada por uma ilusão de óptica, levando quem deu o alerta a interpretar o vapor como fumo proveniente de um possível fogo em mato.

Sem necessidade de intervenção, os meios regressaram aos respectivos quartéis.