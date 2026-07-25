Incêndio em mato na Levada dos Salões

Um incêndio em mato deflagrou, ao início da tarde deste sábado, na Levada dos Salões, em Câmara de Lobos, consumindo uma área de cerca de 20 metros quadrados.

O alerta foi dado às 12h22, tendo sido activada a triangulação de meios, com o empenhamento dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram dois veículos e sete operacionais para o local, tendo conseguido dominar o incêndio. Perante o controlo da situação, os meios das restantes corporações regressaram aos respectivos quartéis, sem necessidade de intervir.