Madeira tem dois concelhos entre os 50 mais procurados para comprar casa em Portugal

A Madeira coloca dois concelhos entre os 50 municípios mais procurados para comprar casa em Portugal, segundo os dados do segundo trimestre de 2026 divulgados pelo idealista. Santana ocupa a 28.ª posição do ranking, com um preço mediano de 312.445 euros, enquanto o Porto Moniz surge no 50.º lugar, registando um preço mediano de 216.188 euros.

O estudo revela que, em 30 dos 50 municípios com maior procura para aquisição de habitação, os preços medianos situam-se abaixo dos 300 mil euros, representando 60% do ranking. A tendência demonstra que a procura está cada vez mais distribuída pelo território nacional, estendendo-se para mercados fora das grandes áreas metropolitanas.

Na Madeira, o Porto Moniz destaca-se por apresentar um valor abaixo da fasquia dos 300 mil euros, posicionando-se entre as opções mais acessíveis do país entre os concelhos com maior procura. Já Santana ultrapassa ligeiramente esse limite, refletindo um mercado ainda competitivo face a outras regiões.

A nível nacional, Sobral de Monte Agraço lidera o ranking dos municípios mais procurados para comprar casa, seguido da Amadora e de Odivelas. O município de Lisboa surge apenas na 17.ª posição, apesar de apresentar um dos preços medianos mais elevados, próximo dos 700 mil euros.

Segundo o Idealista, os resultados evidenciam uma crescente diversificação da procura residencial, com cada vez mais compradores a procurarem alternativas às zonas metropolitanas, privilegiando municípios onde é possível encontrar preços mais acessíveis sem abdicar da qualidade de vida.