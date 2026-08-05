Entidades acompanham prevenção de incêndios na Estrada do Curral

O Governo Regional, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e as juntas de freguesia do Curral das Freiras e de Santo António acompanharam esta quarta-feira os trabalhos de prevenção de incêndios rurais que decorrem na Estrada Regional 107, principal via de acesso ao Curral das Freiras.

Durante a deslocação ao terreno, os responsáveis acompanharam as intervenções de mitigação de risco em curso, que incluem o abate estratégico de árvores, a limpeza de vegetação e a consolidação de faixas corta-fogo, medidas destinadas a reforçar a segurança rodoviária e a proteger habitações e populações.

Segundo uma nota divulgada pelo Executivo regional, os trabalhos estão a decorrer entre o entroncamento com a Estrada Municipal dos Três Paus à Viana e o sítio das Casas, bem como entre o sítio da Estrela e o túnel do Curral das Freiras, abrangendo uma faixa com cerca de três quilómetros de extensão e dez metros de largura.

A visita contou também com a presença da Estrutura de Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, através do destacamento do Curral das Freiras. Os meios encontram-se envolvidos nas acções preventivas e mantêm-se em estado de prontidão para responder a eventuais ocorrências.

De acordo com a mesma fonte, a intervenção prossegue sob coordenação da Direcção Regional de Estradas, com o objectivo de criar barreiras à propagação de incêndios e melhorar os acessos para as equipas de socorro.

O Governo Regional destaca que a operação resulta da articulação entre as áreas das Infra-estruturas, Protecção Civil, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e autarquias locais, visando reforçar a prevenção e a capacidade de resposta em caso de incêndio.