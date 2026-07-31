Viagens que deram origem a um novo propósito

Há viagens que começam com um destino. Outras acabam por revelar um propósito maior.

Depois de enfrentar dois cancros diagnosticados numa fase inicial, Bruno Gouveia, professor de Educação Física de 57 anos, transformou a sua experiência pessoal numa mensagem de prevenção da saúde masculina. Uma história que lhe damos a conhecer na rubrica ‘Final Feliz’ na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 31 de Julho.

Através do projecto Limites Paralelos, o viajante e comunicador cruza estrada, fotografia e histórias humanas para alertar para a importância do diagnóstico precoce.

A ideia nasceu depois de, em 2025, um diagnóstico de cancro da próstata ter alterado o significado de uma viagem que já estava a ser preparada. A expedição de moto ao Irão, inicialmente pensada como uma oportunidade de conhecer novas culturas e partilhar experiências, passou a estar ligada a uma nova missão pessoal.

Veja o vídeo em que Bruno Gouveia explica como uma viagem de moto ao Irão e um diagnóstico de cancro acabaram por dar origem a este projecto:

26 de julho de 2026 Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.

Ao longo de mais de três décadas, Bruno Gouveia foi cruzando fronteiras em duas rodas. Da viagem Lisboa–Bruxelas, em bicicleta, em 1994, às expedições por África e América do Sul, a estrada tornou-se uma forma de conhecer pessoas, culturas e diferentes formas de olhar o mundo.

Além das viagens, o Limites Paralelos pretende explorar diferentes formatos de comunicação, entre eles a rubrica radiofónica “Kms de Vida”, o projecto editorial “Mapas de Tinta” e a série de vídeos “Um click, uma história”.

Viagens que marcaram o percurso de Bruno Gouveia

1994 — Lisboa–Bruxelas, em bicicleta

1998 — Sevilha–Lisboa, em bicicleta

2002 — Expedição CIN – Rota dos Livros | Portugal–Moçambique

2008 — Expedição ao Brasil

2024 — Viagem pela Europa: seis países percorridos até Portugal, depois de adquirir uma mota na Alemanha

Na galeria, viaje pelas imagens:

Ver Galeria 1994: Viagem Lisboa–Bruxelas em bicicleta, Fotos DR

Ver Galeria 1998: Viagem Sevilha–Lisboa em bicicleta, integrada num projecto que ligou as cidades que organizaram as duas últimas exposições universais do século XX

Ver Galeria 2000: Viagem de moto em torno dos contornos geográficos da Península Ibérica

Ver Galeria 2002: Expedição CIN – Rota dos Livros | Portugal–Moçambique, atravessando países como Egipto, Iémen e Líbia